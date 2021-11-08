Понедельник, 8 Ноября 2021 19:46

АрмИнфо.ONRG (Глобальный офис военно-морских исследований США – Office of Naval Research Global) готов финансировать научные проекты и исследования армянских ученых в сфере технологий. Об этом в ходе пресс-конференции заявил руководитель программ ONRG Патрик Роуз, который прибыл вместе с делегацией Офиса в Армению по приглашению Фонда науки и технологий (FAST).

В частности, он рассказал о финансовых возможностях, которыми могут воспользоваться армянские ученые для проведения передовых исследований. Патрик Роуз рассказал, что цель визита в Армению найти перспективные научные исследования, инновационные и революционные идеи и стартапы в технологической сфере, и посредством различных механизмов финансирования содействовать их реализации.

«Мы ищем идеи, в которые почти никто не верит, и которые с первого взгляда невозможны и кажутся совершенно нереальными», - отметил глава делегации ONRG.

Одной из привлекательных сторон сотрудничества с Арменией он назвал богатую научно-образовательную историю, перспективы развития науки, потенциал и наличие такой экосистемы, как фонд FAST.

«Мы приглашаем армянских ученых представить свои самые странные идеи и научные исследования. Будем работать вместе с учеными, чтобы лучше понять какие ресурсы нужны для их реализации», - отметил Роуз.

В свою очередь замруководителя по линии стратегических программ Фонда FAST Сюзанна Шамахян отметила, что FAST продолжительно работает над созданием таких мостов и платформ, которые могли бы помочь армянским ученым и новаторам создать связи и сотрудничать с ведущими международными структурами и донорами. «Подобными проектами мы пытаемся в Армении создать такие условия, чтобы ученые, работая в своей стране, способствовали продвижению науки во всем мире», - сказала она.

В рамках недельного визита ONRG в Армению ожидаются визиты в следующие учреждения: Национальную академию наук, Ереванский государственный университет, Национальный политехнический университет, Американский университет Армении, Бюроканскую обсерваторию, Центр креативных технологий ТУМО.

Отметим, что Фонд науки и технологий Армении (FAST) был создан в 2017 году с целью оказать содействие развитию науки и инноваций в Армении и за ее пределами. За 4 года своей деятельности Фонд привлек 6000 бенефициаров, в частности студентов, исследователей, предпринимателей, стартапов и разработчиков политик.