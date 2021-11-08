Понедельник, 8 Ноября 2021 19:24

АрмИнфо.Сегодняшние выстрелы в Арцахе со стороны азербайджанских военнослужащих, в результате которых были ранены три мирных жителя и убит двадцатидвухлетний молодой человек - неоспоримое доказательство того, что азербайджанские военнослужащие не должны находиться вблизи каких-либо гражданских поселений ни в Армении, ни в Арцахе. Об этом говорится в заявлении Защитника прав человека Армении Армана Татояна.

"Об этом нами столько было предупреждено. В конце концов, необходимо принять, что само присутствие азербайджанских военных в окрестностях гражданских поселений является нарушением права на жизнь людей, поскольку они живут в постоянной опасности для своей жизни.

Мой коллега из Арцаха, Защитник прав человека Гегам Степанян

подтвердил, что сегодня, 8 ноября 2021 года азербайджанские

вооруженные силы открыли огонь по мирным жителям, которые возле

перекрестка у въезда в город Шуши проводили ремонтные работы

водопроводных труб. В результате также было нарушено движение на Шушинском участке Бердзорской дороги. Эту информацию с подтверждением опубликовала также Служба национальной безопасности Арцаха", - отметил Татоян.

При этом он констатировал, что эти обстрелы являются преступными террористическими актами, которые не только незаконно нарушают право гражданских лиц на жизнь, но и направлены на терроризирование гражданского населения.

По его словам, очевидно, что само присутствие азербайджанских вооруженных сил вблизи населенных пунктов Армении и Арцаха является нарушением права на жизнь, подрывает мир и безопасность, нормальную жизнь людей.

"Факты свидетельствуют, что эти нарушения одинаковы по своей природе как в Армении, так и в Арцахе, и их настоящая причина - азербайджанская государственная политика армяноненавистничества и пропаганды вражды. После войны 2020 года проявления такой политики не только не уменьшились, но и приняли формы крайней степени, демонстрируя фашистскую сущность. Это более увеличивает напряжение и углубляет вражду. Это серьезная проблема прав человека. Именно эта азербайджанская политика находится в основе нарушений прав людей на жизнь, собственность и всех других прав, также является источником нарушений", - подытожил Омбудсмен Армении.