Понедельник, 8 Ноября 2021 19:19

АрмИнфо. На ереванской площади Свободы стартует митинг "достоинства и сопротивления", созванный оппозиционным блоком "Айастан" (Армения).

Анонсируя митинг, в блоке заявили, что неприемлемость новых уступок, нового позора, нового унижения и поражений. "Партия "Капитуляции" не может принести мира и развития. Необходимо сформировать национальное сопротивление, добиться смены правительства в качестве залога вывода страны из тяжелой ситуации, для обеспечения достойного мира, преодоления социально- экономического кризиса, обеспечения безопасности", - подчеркивалось в заявлении блока "Айастан".

Митинг проходит в канун годовщины подписания печально известного документа со стороны лидеров Армении, Азербайджана и Росси оп прекращению боев в зоне нагорно- карабахского конфликта. В результате боевых действий, Нагорный Карабах потерял 75 % своих территорий, в том числе и культурную столицу Шуши.

Отметим, что на данный момент площадь практически заполнена. Причем участники митинга соблюдают противоэпидемиологические меры, и находятся на площади в медицинских масках. На площади звучат патриотические песни. К площади также стянуты большие силы полиции.