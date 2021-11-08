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 Понедельник, 8 Ноября 2021 19:17
Марианна Мкртчян

Дуня Миятович: Защита прав человека и гуманитарная помощь продолжают оставаться императивом в зоне карабахского конфликта

Дуня Миятович: Защита прав человека и гуманитарная помощь продолжают оставаться императивом в зоне карабахского конфликта

АрмИнфо. Спустя год после подписания трехстороннего заявления, положившего конец военным действиям между Арменией и Азербайджаном в 2020 году в Нагорном Карабахе, Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович публикует меморандум, посвященный ситуации с правами человека и гуманитарным последствиям конфликта, формулируя восемь рекомендаций по принятию неотложных мер, необходимых для защиты прав человека.

Комиссар отмечает, что доступ к затронутым конфликтом территориям остается крайне ограниченным для организаций, оказывающих гуманитарную помощь, а также для миссий по мониторингу ситуации с правами человека, работе которых все чаще создаются препятствия. По ее мнению, вопрос доступа ко всем местам, затронутым конфликтом, должен быть решен в первоочередном порядке. Комиссар призывает представителей всех соответствующих властей разработать эффективные и гибкие условия доступа гуманитарными и правозащитными организациями ко всем, кто нуждается в срочной гуманитарной помощи и защите прав человека.

Боевые действия 2020 года вынудили десятки тысяч людей, живущих в зоне конфликта или вблизи нее, покинуть свои дома, пополнив ряды перемещенных лиц в результате конфликта в 1990-х годах. "Любого, кто был перемещен из-за конфликта и в настоящее время проживает в Армении или Азербайджане, в том числе в районах, затронутых конфликтом, не следует принуждать ни прямо, ни косвенно к возвращению в свои бывшие дома", - заявила Комиссар. Она подчеркивает, что возвращение должно быть добровольным и должно осуществляться в условиях безопасности и достоинства.  Кандидатам на возвращение должна быть предоставлена достоверная информация для того, чтобы их решение был осознанным.

Комиссар также осведомлена о высокой концентрации мин и иных взрывоопасных орудий войны в регионе, выражая глубокое сожаление о том, что они продолжают убивать и наносить серьезные увечья многим людям, включая гражданских лиц, даже после прекращения боевых действий. Она призывает стороны к сотрудничеству и обмену данными для облегчения процесс разминирования территории. Она также призывает власти Армении и Азербайджана ратифицировать Конвенцию ООН о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, и соответствующие протоколы к ней.

Комиссар далее отмечает, что проблема пленных, в частности армянских пленных в Азербайджане, вызывает споры и усугубляет и без того напряженные отношения между двумя странами. Поэтому крайне важно обеспечить, чтобы всем тем, кто все еще находится в плену, была полностью предоставлена защита, гарантированная международным гуманитарным правом и правами человека, а также способствовать их освобождению и возвращению.

"Многие семьи все еще несут бремя последствий конфликта, особенно те, кто потерял членов семьи или родственники лиц, пропавших без вести. Поэтому чрезвычайно важно поставить во главу угла нужды семей пропавших без вести лиц, их правовые и практичекие потребности, а также их право знать правду при принятии решений и осуществлении всех действий, касающихся этого вопроса", - заявила Комиссар. В связи с этим необходимо более активное взаимодействие с обеими сторонами для улучшения коммуникации, создания общей базы данных и увеличения шансов нахождения и идентификации человеческих останков.

Кроме того, Комиссар получила достоверные сообщения от НПО, жертв конфликта и их родственников о нарушениях международного гуманитарного права и серьезных нарушениях прав человека сторонами конфликта. Комиссар подчеркивает, что в соответствии с международным гуманитарным правом и Европейской конвенцией о правах человека государства несут юридическое обязательство привлекать к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и серьезных нарушениях прав человека.

Комиссара также особенно беспокоят сообщения о неизбирательных обстрелах населенных пунктов, приводивших к гибели и серьезным ранениям среди мирных жителей. Она призывает Армению и Азербайджан отказаться от использования кассетных боеприпасов и обеспечить эффективное расследование нарушений международного гуманитарного права, таких как неизбирательные и/или несоразмерные нападения, выявить и привлечь виновников к ответственности, а также предоставить полноценное и эффективное возмещение ущерба всем пострадавшим.

Наконец, Комиссар отмечает, что общественные дебаты в обеих странах все чаще отмечаются ядовитым, враждебным, нетерпимым и откровенно неуважительным тоном.  "Постоянная риторика "агрессии" или использование таких слов, как "враги" для обозначения другой стороны, только способствует сохранению вражды между людьми, живущими по разные стороны разделительных линий", - добавила Комиссар. Она рекомендует обоим государствам-членам принять решительные меры по предотвращению и пресечению разжигания ненависти, а также поддержать инициативы, способствующие мирному сосуществованию и примирению.


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