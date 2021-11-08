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АрмИнфо. В оккупированном Азербайджаном Шуши состоялась встреча руководителей азербайджанских и турецких силовых структур.
Как сообщает Туран, турецкую делегацию возглавил министр обороны Хулуси Акар. Вместе с ним были: начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Муса Айсевер, командующий ВВС Хасан Кучуккаюз и командующий ВМС Аднан Озбал.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал высокую оценку тому, что все высшее командование турецкой армии прибыло в "Азербайджан для празднеств по случаю Дня победы в войне".
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран в военной сфере. Отметим, что с азербайджанской стороны во встрече приняли участие главы Минобороны, МВД, СГБ, СВР, Генштаба, Погранвойск и командующий ВВС.
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|В оккупированном Шуши состоялась встреча высшего военного командования Азербайджана и Турции
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Армен Саркисян: Армения могла бы стать базовой страной для России
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|Пашинян рассказал о тонкостях возможного сотрудничества в формате "3+3"
|Госминистр Арцаха проводит встречи в Бостоне
|Пашинян рассказал, как будет проходить делимитация и демаркация границы с Азербайджаном
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|Пашинян обвинил Баку в препятствии достижению мирного соглашения
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|Оппозиционный депутат дал оценку заявлению Никола Пашиняна по части армейского строительства
|Пашинян заявил о нарушении положений трехстороннего заявления со стороны Баку
|Армянские военные прибыли в Казань на совместное учение ОДКБ "Нерушимое братство-2021"
|Беременная женщина скончалась от COVID-19: Глава Минздрава
|В Армении от коронавируса в общей сложности скончалось 6700 человек
|Парламент Турции обсудит вопрос продления мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане
|Минобороны Армении сообщило о смерти военнослужащего-срочника из-за нарушения правил обращения с оружием
|Кремль: Планируется проведение трехсторонней встречи лидеров Армении, России, Азербайджана
|Неизвестные похитили находящуюся под высоким напряжением контактную сеть
|Известно имя нового председателя Совета попечителей ЕГУ
|Давид Чалоян стал серебряным призером чемпионата мира по боксу
|МЧС Армении и МККК подписали план действий на 2021-2022 годы в области гражданской обороны
|США выделили $ 500 тысяч на гуманитарное разминирование в зоне карабахского конфликта
|В Армении продолжают сохраняться высокие показатели заражения коронавирусом
|"Ташир пицца" временно закрывает свои филиалы после массового отравления посетителей: Число пострадавших граждан достигло 98
|Оверчук: В случае разблокировки коммуникаций суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории они будут проходить
|Премьер-министр Армении принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении
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|Число отравившихся клиентов <Ташир Пиццы> достигло 44 человека
|Президент Арцаха подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации
|Копыркин: Дорожная карта сотрудничества между Академиями наук России и Армении открывает новые направления для российско-армянского взаимодействия
|Президент Армении хотел бы видеть качественно иные отношения с дружественной Россией
|Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении и посол Франции договорились активизировать сотрудничество
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
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|Армянские и российские ученые обсуждают конкретные предложения по сотрудничеству: Президент РАН
|Ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудили министр обороны Армении и посол Франции
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|Армения входит в число стран, приглашенных Байденом на "Саммит демократии", меж тем Турция и Азербайджан оказались в немилости
|В Грузии считают воодушевляющим вклад Никола Пашиняна в демократическое развитие Армении
|Байрамов заверяет: Азербайджан передал армянской стороне около 1700 тел погибших военнослужащих
|Варужан Нерсесян и Венди Мортон обсудили возможности подписания соглашения между Арменией и Великобританией, заменяющего CEPA
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|Конституционные суды Армении и Грузии провели рабочие обсуждения
|Командующий российским миротворческим контингентом: Перед нами стоят важные задачи по поддержанию мира в Нагорном Карабахе
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