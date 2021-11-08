Понедельник, 8 Ноября 2021 17:58

АрмИнфо. В оккупированном Азербайджаном Шуши состоялась встреча руководителей азербайджанских и турецких силовых структур.

Как сообщает Туран, турецкую делегацию возглавил министр обороны Хулуси Акар. Вместе с ним были: начальник Генштаба Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Муса Айсевер, командующий ВВС Хасан Кучуккаюз и командующий ВМС Аднан Озбал.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал высокую оценку тому, что все высшее командование турецкой армии прибыло в "Азербайджан для празднеств по случаю Дня победы в войне".

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран в военной сфере. Отметим, что с азербайджанской стороны во встрече приняли участие главы Минобороны, МВД, СГБ, СВР, Генштаба, Погранвойск и командующий ВВС.