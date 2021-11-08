Понедельник, 8 Ноября 2021 17:39

АрмИнфо. Посол Казахстана в Армении Болат Иманбаев встретился с и.о. Ректора Ереванского государственного университета Оганнесом Оганнисяном, в ходе которой были обсуждены вопросы в области научно-образовательного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Как сообщили АрмИнфо в псольстве Казахстана в Армении, в ходе беседы О.Оганнисян констатировал высокий уровень сложившегося сотрудничества между Казахстаном и Арменией в области академического обмена преподавателями, научными сотрудниками и студентами. В частности, он отметил, что за последние годы в Ереванском государственном университете прошли краткосрочные и долгосрочные стажировки более 70 казахстанских студентов.

В рамках празднования 30-летия Независимости Казахстана в текущем году, Посол рассказал о ключевых политических и экономических достижениях нашей страны за эти годы, а также проинформировал о запланированных юбилейных мероприятиях. Он ознакомил собеседника об основных положениях Послания Президента РК К.Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны», подробно остановившись на вопросах качественного образования, а также национальных проектах в сфере науки и культуры.