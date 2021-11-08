Понедельник, 8 Ноября 2021 17:33

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 25, 25а, 27, 27а на улице Хоренаци, жилые дома 9-19 на улице Агаяна, жилые дома 15а на пр. Саят-Нова, 56, 62а на улице Теряна, улицы Айгестана 7-7, собственные дома 38-54 на улице Фузкультурникнери, 48-62 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 48-62 на улице Чаренца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 193, 255 на улице Норки Айгинер, 36-40, 49-55 на улице Арменакяна, медицинский центр “Норк Мараш”, улица Г.овсепяна 95, ООО “Бумиз”, Школа умственно отсталых детей, специальный образовательный комплекс для детей с нарушениями слуха, инфекционная больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше; жилые дома 144 наулице Андраника, 105 на улице Шерами, жилые дома 76, 78, 80 на улице Оганова, жилые дома 188, 192, 194, 196 на улице Башинджагяна, улицы 1, 5, 6 в кв. “Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 24 на улице Аванесова, 105 на улице Шерами, 144 на улице Андраника;

11։00-15:00 жилые дома 7 на 1-ой улице и 4, 6, 8, 8/1 на 2-ой улице Аванесова;

11։00-17։00 жилые дома 27, 27а, 29, 29а на улице Мамиконянца, 7, 11, 19, 31 на улице Грибоедова, 41, 43, 43/1 на пр. Маштоца, жилые дома 11-220 и 1-148/5 на улице Антараин, жилые дома 9-136/2; 1-186/13 на улице Верин Антараин, школа N14 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-76 на улице Сасунци, жилые дома 52, 52/3, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 56 на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17։00 село Сардарапат;

в Араратской области:

10։00-14։00 частично села Дарбник и Зорак;

10:00-16:00 частично села Покр Веди и Армаш;

10:30-13:00 частично улицы Араза, Маркса в городе Арташат;

11:00-15:00 частично улицы Мравяна, Ханджяна, Спандаряна, Абовяна, Ханджяна, А. Хачатряна, Агаяна, Налбандяна, Нар-Доса, Камо, Чаренца, Исаакяна, Степаняна, С. Акопяна, Патканяна, Ереванян, Мясникяна жилой дом 21 по улице Огостоси 23 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Агавнадзор;

11:00-15:00 частично село Шатин;

в Котайкской области:

10:00-16:30 частично улица Сафаряна, улицы Ара Гехецика, Нор Таг, Нар-Доса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Егвард;

11։00-12։00 село Маяковский и прилегающие территории;

11։00-17։00 квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни и Котайк, Атис; улицы Верин Птгни 1, 2, 3, улицы Неркин Птгни 2, 3, 4, 5.

12։00-14։00 частично село Балаовит;

в Сюникской области:

09:30-12:00 город Каджаран и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 села Дзагедзор, Андокаван, Гиратаг, Кавчут, Гегиванк, Гетишен, Геги и Нор Астхаберд, квартал “Барикаван” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 частично село Кашуни;