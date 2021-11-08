Понедельник, 8 Ноября 2021 17:32

АрмИнфо. ВС Азербайджана открыли огонь по армянским мирным жителям, осуществляющим работы на водопроводе в окрестностях Шуши.

Так, согласно СНБ Арцаха, сегодня около 15:00 на перекрестке возле города Шуши азербайджанская сторона обстреляла мирных жителей, осуществляющих работы на водопроводе в этом районе.

"Четверо мирных жителей были доставлены в больницу Степанакерта. Один из раненных скончался, троим - оказывается надлежащая медпомощь. В настоящее время следователями Службы национальной безопасности и оперативными группами полиции проводят оперативные мероприятия для выяснения обстоятельств происшествия", - говорится в сообщении СНБ Арцаха.