Понедельник, 8 Ноября 2021 16:21

АрмИнфо.Учитывая сложную военно- политическую обстановку в зоне ответственности Южного военного округа, руководство российского военного ведомства придаёт приоритетное значение вопросам оснащения и перевооружения войск. Об этом в ходе брифинга заявил командующий войсками Южного военного округа, генерал армии Александр Дворников.

"Сегодня показатель оснащенности войск округа новейшими видами вооружения достиг 71 процента и является самым высоким среди военных округов. Только в минувшем году в соединения и воинские части округа поступило более 1,5 тысяч единиц новейших образцов ВВСТ, включая корабли, самолёты, вертолёты, различную бронетехнику, средства связи, радиоэлектронной борьбы и другие виды. На сегодняшний день дислоцированные на Крымском полуострове авиационные части объединения ВВС и ПВО ЮВО, на 100 процентов оснащены современными типами самолётов оперативно- тактической авиации и вертолётов армейской авиации",- отметил он.

По словам Дворникова, на южных рубежах Российской Федерации, включая полуостров Крым, развёрнута достаточно мощная система противовоздушной обороны.

"Она способна отразить удары воздушного противника, действующего со всех направлений во всём диапазоне высот и скоростей. На вооружении войск ПВО нашего объединения стоят современные зенитные ракетные системы С-400 <Триумф> и зенитные ракетно-пушечные комплексы <Панцирь-С>, готовятся заступить на боевое дежурство расчеты новейших комплексов С- 350 <Витязь>. Параллельно с совершенствованием боевой подготовки подразделений происходит оптимизация системы управления войсками в целом. В состав командных пунктов объединений включены группы управления разведывательно- ударными действиями, применения авиации, ПВО, флота и планирования огневого поражения. Выстроенная таким образом работа позволяет обеспечить непрерывность управления, сократить цикл принятия решений и повысить оперативность выполнения задач.

На сегодняшний день все наши объединения, соединения и воинские части обладают необходимыми современными, мобильными средствами вооружения, которые позволяют в любой момент оперативно создать мощную группировку на любом операционном направлении, способную защитить интересы России", - подытожил командующий ЮВО.

Отметим, что в состав ЮВО входит и 102-ая российская военная база, дислоцирующаяся в Гюмри.