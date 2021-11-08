Понедельник, 8 Ноября 2021 16:07

АрмИнфо.Экс-губернатор Ширакской области Армении Ованнес Арутюнян назначен заместителем министра территориального развития и инфраструктур РА.

Соответствующее решение, как сообщает пресс-служба правительства, подписал премьер- министр РА Никол Пашинян 8 ноября.

Напомним, что Арутюнян образование получил в Российской Федерации, где проработал хирургом. В 2016 году, пройдя переподготовку на организатора медицинской сферы, переехал жить в Армению. Свыше двух лет уже на родине Арутюнян работал директором поликлиники "Берлин" в Ширакской области, после чего возглавлял поликлинику при медцентре "Сурб Григор Лусаворич", а также был назначен на должность замдиректора медцентра по части поликлинических услуг. Вскоре после этого Арутюняна назначают на должность советника министра здравоохранения, а в апреле 2019 года он занимает пост заместителя министра здравоохранения (до октября 2019г.).

21 января 2021 года Ованнес Арутюнян был назначен на должность губернатора Ширакской области. Должность он покинул 4 ноября, после поражения на выборах главы общины Гюмри.