Понедельник, 8 Ноября 2021 15:01

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению, прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что между Пашиняном и Алиевым состоялась встреча-обсуждение.

"Нет, конечно, ничего не было, впрочем, о чем может идти речь? Вы знаете, что за это время мы принимали дипломатические миссии, также были известные контакты между официальными лицами Армении и Азербайджана, в частности, встреча министров иностранных дел в Нью-Йорке, есть трехсторонняя рабочая группа, которая проводит регулярные встречи",- сказал Пашинян.

Кроме того, добавил премьер, иностранные дипломатические миссии прибывают в Ереван, Баку, привозят, увозят послания. "Разговор, как таковой, всегда был опосредованным, он всегда имеет место между всеми странами. Здесь нет никаких сюрпризов. Общественности известны

прямые контакты, которые имели место, остальное - контакты по обмену месседжами, которые происходят по самым различным каналам", - подчеркнул он.