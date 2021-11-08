Понедельник, 8 Ноября 2021 15:01

АрмИнфо.Президент РА Армен Саркисян считает ошибочным, решение перевести Армению из президентской республики в парламентскую. Такое мнение президент страны высказал в интервью с "АиФ".

По его словам, в итоге получилась республика больше премьерская, а нынешняя Конституция имеет огромные недостатки. "Я выступаю за ее изменение, чтобы как минимум сделать ее сбалансированной. Иначе в будущем всё это может привести к тяжёлым последствиям. Ведь обычные люди не понимают, что такое парламентская республика", - сказал он.

Он также выразил недовольством тем, что люди, у которых есть опыт, получившие образование на Западе или на Востоке, сегодня не могут вернуться домой и служить своей стране, потому что конституция Армении не разрешает.

"Чтобы стать министром, ты должен 4 года жить в Армении, быть только армянским гражданином. Чтобы стать президентом - 10 лет. Мне непонятно - почему? В этом мире всё взаимосвязано. Армении нужны люди, которые знают мир, глобальные тенденции, владеют информацией, являются профессионалами, а не те, которые сидят в деревне 10 лет и ждут, пока можно будет стать министром или президентом", - сказал он, добавив, что надо открыть дороги, сломать берлинскую стену между армянами, живущими в Армении, и теми, кто в диаспоре.

Саркисян убежден, что у Армении должны быть хорошие отношения со всеми в мире.

"У меня есть взгляды, которые я не таю. Да, у Армении должны быть хорошие отношения со всеми в мире. Было бы желательно разрешить проблемы с Азербайджаном, хотя это трудная задача. Было бы неплохо иметь хорошие отношения с Турцией, что ещё тяжелее. Ведь как можно забыть историю? А государство за свои решения отвечает не только перед своими гражданами, но и перед всей армянской нацией, которая в несколько раз больше. И эти люди завтра могут задать очень чувствительные вопросы", - сказал глава государства.

Вместе с тем он констатировал, что среди всех этих стран есть одна, с которой отношения обсуждать бессмысленно - это Россия. "Потому что нельзя обсуждать вещи, которые априори. В математике есть теоремы, но есть и аксиомы. Теоремы базируются на аксиомах. Отношения Армении с какой-то третьей страной - это теорема. А с Россией - аксиома. Мы несколько сот лет жили в Османской империи, а потом в Российской. Результат: армянская республика, та, которая была в Российской империи, - сейчас независимая Армения. А где Западная Армения, которая была в Османской империи? Где те армяне, которые там жили? В России сегодня столько же армян, сколько и в самой Армении. А в Турции-то их было больше.

Вы спросили, могут ли грядущие перемены коснуться отношений с Россией. Так вот, главное в том, что я не хочу даже обсуждать прочность дружбы с ней. Для меня это аксиома", - подчеркнул президент РА.

Вместе с тем на просьбу дать оценку экономическому сотрудничеству Армении с Россией, ввиду того, что объём взаимной торговли в 2020 г. упал на 8%, Саркисян выразил убеждение, что проценты не по его части, и это прерогатива правительства.

Он констатировал, что может говорить о тенденциях, о стратегии. "А стратегия простая: Армения могла бы стать базовой страной для России, для развития определённых направлений, как это было в советское время. У Армении есть возможность привлечь людей, ноу-хау с Запада, из США, со всего мира и стать страной новых технологий. Хорошо ли это для России? Да просто отлично.

Моя мечта - чтобы Армения стала хайтековской страной. Ведь хай-тек означает высокие технологии. С другой стороны, "хай" на армянском языке означает "армянин". Мы себя не называем армянами, это вы нас так называете, как и все вокруг. Но мы свою страну называем Hayastan, страна hay-ев. То есть я hay. Так вот, я мечтаю, чтобы у нас были hay- тек - армянские технологии. А чтобы любую вещь, которая производится в моей маленькой стране, я мог с гордостью продавать или делиться, в том числе с Российской Федерацией, она должна быть хайтековской", - подчеркнул глава государства.