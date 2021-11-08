Понедельник, 8 Ноября 2021 15:00

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян назвал крайне важным присутствие российских сил в Нагорном Карабахе. Такое мнение он высказал в интервью "АиФ".

"Навсегда! Я не знаю, найдёте ли вы правильное слово, чтобы перевести мою эмоцию", - так он ответил на вопрос о том, как долго в регионе должны присутствовать миротворцы из РФ.

Саркисян напомнил, что "российская армия десятилетия, столетия находится на этой территории". Он отметил, что деятельность миротворцев из РФ имеет огромное значение для региональной политики и возможных переговоров о статусе Карабаха? о будущем региона, о том, чтобы завтра не было войны.

Саркисян также поблагодарил российское руководство за непростое решение направить военнослужащих в этот регион. "Наверное, мне нужно использовать этот случай и через вас сказать спасибо - это всё-таки солдаты. Они могли бы спокойно служить на территории России, не имея головной боли, потому что кто может дать гарантии, что завтра у нас что-нибудь не случится. Но и Владимир Владимирович, и руководство вашей страны приняли столь непростое решение, и их я тоже хочу поблагодарить за это", - отметил глава государства.

На вопрос о причинах поражения Армении во второй войне и перспективах новых боевых действий в зоне карабахского конфликта, Саркисян, в частности сказал: "Возможность третьей давайте оставим Господу Богу. Первую войну мы выиграли, потому что были впереди Азербайджана на 2-3 года - в организации вооружённых сил, в использовании армян, которые служили в Советской армии, воевали в Афганистане. Имелись огромное желание, поддержка. Да, и тогда была Турция, но не в таких масштабах, не в столь открытой форме использовалось и оружие НАТО".

При этом он считает, что затем у Армении было 26 лет, чтобы претворить свою победу в стабильный мир. Однако, по словам президента, Армения не воспользовалась этим шансом и серьёзно отстала.

"Потому что Азербайджан ещё под руководством Гейдара Алиева понял, что их преимущество - это нефть. И сделал всё, чтобы вывести её на международный рынок. В итоге с течением времени мы потеряли все свои преимущества. К тому же азербайджанская сторона закупила в огромных количествах вооружение, в открытую через Турцию привезла на поле битвы оружие НАТО, собрала со всего мира тысячи наёмников. Я напрямую спрашивал коллег в Брюсселе - как вы смотрите на то, что член НАТО пошёл на Армению войной? Какие проблемы у Армении с НАТО? Ну, ответа, понятно, не получил, у Турции там особый статус", - сказал президент РА.

На уточнение, считает ли он возможным армяно-турецкое примирение, или всё уже потеряно навсегда, Саркисян в частности, сказал: "Ответ тривиальный - ничего навсегда не бывает, ни окончательной победы, ни окончательного поражения. Всё в этом мире возможно. К примеру, Франция и Германия воевали друг с другом несколько сотен лет, но после Второй мировой войны всё изменилось. В первую очередь появилась толерантность. К вере, культуре, общению. Если бы этого не было, средневековые войны в Европе продолжались бы и сегодня. Мне кажется, инициатива в данном случае должна исходить из Турции. Толерантность в смысле культуры, истории, памятников, веры, церкви и всего остального. Без этого, без уважения друг к другу ничего не получится".

Касаясь перспектив сотрудничества с НАТО, президент Армении считает, что по этому вопросу нужно обращаться к премьер-министру, министрам

обороны и иностранных дел.

"Своё мнение насчет НАТО я вам уже сказал, довёл его и до генерального секретаря альянса. Мне до сих пор непонятно, как случилось, что член НАТО Турция стала участником нашей войны. Армения 30 лет имеет отношения с НАТО, даже посылала своих солдат в горячие точки в разных регионах мира. И такой ответ?!", - подытожил он.