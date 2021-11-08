Понедельник, 8 Ноября 2021 14:58

АрмИнфо. Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян проводит встречи с представителями различных кругов армянской общины Бостона.

Как сообщает пресс-служба правительства Арцаха, государственный министр выступил с речью на мероприятии, посвященном памяти жертв 44-дневной войны, которое состоялось 7 ноября в Бостонском сквере армянского наследия. Представляя нынешнюю ситуацию и видение будущего Арцаха, он подчеркнул, что справедливая борьба арцахских армян продолжается за право на самоопределение и международное признание независимости с целью обеспечения устойчивого развития и безопасности во всех ключевых сферах. Он подчеркнул, что отныне диаспора должна не поддерживать Родину, а участвовать в усилиях по развитию и укреплению Родины, уделяя особое внимание становлению институтов и развитию потенциала на местах.

Был проведен ряд встреч с руководством общественных организаций, обсуждались программы, реализуемые в Арцахе, существующие потребности и приоритеты.