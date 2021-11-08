Понедельник, 8 Ноября 2021 13:53

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении ответил на вопрос о том, есть ли какие- либо договоренности о процессе демаркации и делимитации границ между странами.

Он коснулся также опасений касательно того, что таким образом Азербайджан пытается де­юре включить Арцах в свой состав, поскольку если будут признаны их границы, то республика автоматически становится частью Азербайджана.

"Мы четко заявили, что процессы демаркации и делимитации, урегулирования карабахского конфликта, открытия региональных коммуникаций четко отделены друг от друга. Это наша позиция и, по сути, та констатация, которую мы сделали. Что касается темы демаркации и делимитации границ, я еще в мае заявил на заседании правительства, что готов подписать предложенный Российской Федерацией документ о демаркации и делимитации, и вы помните, какой поднялся внутриполитический шум. Этим момент подписания документа был потерян", - сказал Пашинян.

Премьер в очередной раз отметил, что Армения не только готова, но и считает необходимым процесс делимитации и демаркации. "Но, с другой стороны, мы говорим, что очень трудно представить процесс демаркации и делимитации на границе, где каждый день происходят нарушения режима прекращения огня", - сказал он.

Пашинян констатирует, что случаи нарушения режима прекращения огня носят ежедневный характер. "После 9 ноября (подписание трехстороннего заявления - ред.) было всего 5-6 дней, когда не было зарегистрировано случаев нарушения режима прекращения огня. Он нарушается и в Арцахе. Хотя на прошлой неделе были два дня без нарушений. Следовательно, очень трудно представить процесс делимитации и демаркации на той границе, где каждый день происходят выстрелы. Мы считаем это важным, чтобы обеспечить условия для демаркации и делимитации. А о необходимости обеспечения этих условий мы ранее несколько раз говорили. Это отмечено и в программе правительства. Консультации продолжаются, конкретных договоренностей нет. Но на данный момент, в условиях ежедневных нарушений режима прекращения огня, очень сложно чего-либо достичь, хотя мы продолжаем консультации в этом направлении. На ваш вопрос, есть ли конкретные договоренности, должен ответить, что, к сожалению, нет", - сказал Пашинян.

Что касается того, по каким картам будет происходить этот процесс Пашинян заявил, что сперва надо понять, что имеется в виду под картой. "Наши наблюдения показывают, что это перепечатанные карты. Важны правовые основы, на каких правовых основаниях имели место делимитация и демаркация между Советской Арменией и Советским Азербайджаном", - сказал он.

При этом, глава армянского кабмина подчеркнул, что все перепечатанные карты не идентичны. "Во времена Советского Союза была такая традиция, скажем, к примеру, в связи с каким-то юбилеем Коммунистической партии братские республики дарили друг другу территории. При этом это было сделано на местном уровне, скажем, такой-то район дарит столько гектаров пастбищ. Наше предварительное исследование показывает, что это произошло в основном по принципу взаимности. И сейчас очень важно понять эти правовые основы. И под картой мы не имеем в виду просто чертёж на бумаге. Мы имеем в виду правовое обоснование этого, поскольку карта не имеет никакого значения без правового обоснования", - пояснил премьер РА.

На уточняющий вопрос, если речь идет о так называемых административно- территориальных пожертвованиях, имевших место в Советском Союзе, то о какой правовой основе здесь может идти речь, Пашинян заявил, что надо понять, на какой правовой основе все это происходило. "Но, в целом, мы пришли к выводу, что все карты были созданы на правовых основаниях, которые были согласованы между Арменией и Азербайджаном в 1920-30 годах. В конце концов мы должны к ним прийти. С практической точки зрения карты нам нужны, чтобы договоренности, указанные в тексте, отражались на бумаге. Это работа, которая должна быть сделана",- заключил Никол Пашинян.