Понедельник, 8 Ноября 2021 13:53

АрмИнфо.Премьер-министр РА Никол Пашинян считает повестку сегодняшнего митинга оппозиции на площади Свободы безосновательной и не имеющей ничего общего с реальностью.

Так, в интервью Общественному телевидению Армении, отвечая на соответствующий вопрос, Пашинян напомнил, что правительство РА четко сформулировало свою позицию. "Что значит отуречивание? Извините, но многие из потенциальных участников того же митинга, когда они были у власти, имели повестку дня по улучшению отношений с Турцией, делали попытки, действовали. Другими словами, продвигали ли они тогда повестку по отуречиванию? Развитие отношений с Турцией всегда было в повестке дня Армении.

Что касается Нагорного Карабаха, мы четко изложили свою позицию, мы зафиксировали это в программе Правительства, я сказал, что мы представляем урегулирование нагорно- карабахского конфликта в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и с предложенным ими содержанием. Напомню, что после 9 ноября 2020 года сопредседатели выступили с заявлением, в котором подтвердили необходимость немедленного возобновления переговорного процесса на основе известных принципов и элементов", - подчеркнул он.

Премьер Армении также еще раз подчеркнул, что на данный момент не планируется проведения встречи с лидерами России и Азербайджана в трехстороннем формате 9 ноября (меж тем Кремль подтвердил готовящуюся встречу на этой неделе - ред.). При этом он напомнил, что армянская сторона неоднократно высказывалась за проведение встреч, однако, важен контекст и символика этих встреч, их потенциальный результат.

Вместе с тем, глава армянского правительства коснулся вопроса создания в парламенте комиссии по расследования обстоятельств прошлогодней войны, заверив, что она до сих пор не создана потому что, во-первых, не все депутаты от оппозиции подали заявку и получили разрешение на работу с государственными сверхсекретными материалами. Он напомнил, что есть юридический процесс, поскольку большая часть материалов будет обсуждаться в строгой секретности.

Во-вторых, по словам Пашиняна есть договоренность, что в работе комиссии должны быть задействованы внепарламентские силы, должны быть задействованы представители родственников погибших и пропавших без вести. "По действующему законодательству такой процедуры по прямому включению в состав комиссии нет. И сейчас рассматриваются варианты, как их вовлечь, с их согласия, потому что упомянутый вами баланс, по сути, нарушать нельзя, потому что комиссия действует в соответствии с законом "О регламенте НС"", - сказал он добавив, что по сути, на практике вышеуказанная комиссия создана, поскольку согласно закону "О регламенте НС" роль следственной комиссии в сфере безопасности будет выполнять та же парламентская комиссия по безопасности и обороне. Он также напомнил, что в любом случае, в этой комиссии большинство представители правящей силы, и о каком-либо нарушении баланса идти речи не может.

Пашинян также добавил, Самвел Бабаян, Давид Санасарян и Норайр Норикян были избраны внепарламентскими силами для участия в работе вышеуказанной комиссии.

"Но, так или иначе, баланс в комиссии нарушать нельзя, потому что мы не можем дать людям статус депутатов. Да, они будут полноценно участвовать в работе комиссии, смогут свободно выражать взгляды, мнения, задавать вопросы. Но теперь посмотрите, в чем проблема? Согласно закону "О регламенте НС" комиссия по расследованию должна работать 6 месяцев, ее можно продлить на 6 месяцев. Теперь мы не хотим тратить эти 6 месяцев на эти чисто технические процедурные вопросы. Другими словами, мы хотим завершить эти процедурные вопросы, чтобы комиссия с первого дня своего существования де-юре занималась основной темой и выполнила задачу в установленные законом 6 месяцев",

- сказал премьер, заверив, что лично заинтересован в том, чтобы ответы на все озвученные вопросы прозвучали, и не только связанные с войной, но и конкретными эпизодами боевых действий.

По словам премьера, после того как он пришел к власти в 2018 году, не было ни одного случая, чтобы армия сказала, что "нам это нужно, и власти сказали денег нет".

"И знаете, яркий пример этому истребители Су-30СМ, по которым было больше всего спекуляций. Армия сказала, что нужно. Более того, это очень важно, поскольку я получил несколько докладных, в которых говорилось, что не нужно их приобретать и т. д. Я подписал эти докладные, написав, что знаете, есть профессиональная структура, обсудите и ответьте, в конце концов, нужно это или нет? Обсудили и письменно ответили, что это необходимо. Я сказал да, тогда будем покупать. Я хочу, чтобы комиссия по расследованию ответила на этот вопрос. Я хочу, я надеюсь, я думаю, что комиссия по расследованию изучит переговорный процесс, весь переговорный процесс, начавшийся после прекращения огня 1994 года", - сказал Пашинян, добавив, что и обозначенный им вопрос армейского строительства также должен быть изучен.

На уточнение, зачем изучать обстоятельства начиная с 1994 года, премьер заверил, что только так можно понять, что в конце концов произошло, в каком состояние его правительство в 2018 году унаследовало переговорный процесс. Он также заверил, что действующие власти не против того, чтобы со всей строгостью закона рассматривались их действия, поскольку уверены в их результатах.

"И почему они отказываются, когда осенью 2017 года главный переговорщик в Армении (третий президент РА Серж Саргсян - ред.) сказал, что мы готовы передать 7 регионов, но Азербайджан каждый раз выдвигает новые требования? Давайте узнаем, что случилось?", - подытожил Пашинян.

Стоит отметить, что предыдущие власти Армении неоднократно заявляли, что готовы передать Азербайджану 7 районов в обмен на признание независимости Арцаха. Причем вопрос должен был решать в пакетном формате, а не субстантивном, как на том настаивал Азербайджан.