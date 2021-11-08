Понедельник, 8 Ноября 2021 13:03

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению прокомментировал предложение Баку и Анкары о мире и причину затягивания визита сопредседателей МГ ОБСЕ в регион.

"Прежде всего должен сказать, что предложение о мире не является монополией Азербайджана. Мы сами делали предложение о мире и делали это несколько раз. И очень странны заявления о том, что Армения не откликнулась. Армения отреагировала на эти заявления, Армения заявила, что готова. Мы также подчеркнули, что целью переговорного формата в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ является достижение мирного соглашения. И мы сказали, что да, готовы к этим обсуждениям и представляем, что эти обсуждения должны проходить по итогам работы в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, с включением урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Мы четко выразили эту позицию и заявили, что готовы", - указал Никол Пашинян.

По словам премьера, в целом, Ереван принял повестку открытия эры мирного развития. "Мы получили мандат на открытие этой эпохи от нашего народа по итогам внеочередных парламентских выборов, и зафиксировали это в программе правительства. Мы также откликнулись на посредников и публично отреагировали, что да, мы готовы к мирным переговорам", - подчеркнул Пашинян.

Отвечая на ремарку о том, что несмотря на то, что министры иностранных дел встретились в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, затем сопредседатели заявили, что должны приехать в регион, но до сих пор нет конкретных действий, Никол Пашинян заявил: "Да, недавно в Армению прибыла делегация из США, и в составе делегации был также американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Эндрю Шофер. Я поднял этот вопрос, почему визит до сих пор не состоялся, и он сказал, что они работают в направлении осуществления визита. Предполагаю, что с азербайджанской стороны есть какие-то препятствия". -