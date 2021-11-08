Понедельник, 8 Ноября 2021 12:50

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян коснулся перспектив так называемого "Зангезурского коридора", отметив, что тема была закрыта еще 9 ноября 2020 года.

Так, в интервью Общественному телевидению интервью Никол Пашинян коснулся заявления МИД РФ, опубликованного к годовщине трехстороннего заявления от 9 ноября, в частности, затронув сформулированную в нем четкую позиции российской стороны о так называемом "Зангезурзском коридоре". Согласно заявлению внешнеполитического ведомства России, если дороги откроются, то те страны, по территории которых проходят дороги, должны иметь суверенное право на контроль над этими дорогами.

"Эта тема была закрыта еще 9 ноября 2020 года, когда заявление было подписано, и я неоднократно обращался к этой теме. С другой стороны, должен констатировать, что очень высоко оцениваю обнародование позиции Российской Федерации в этом вопросе, поскольку, по большому счету, Россия никогда не имела иной позиции. Мы должны констатировать, что позиция Российской Федерации попросту была обнародована, точнее, не только позиция Российской Федерации, но и, в том числе, позиция Азербайджана, поскольку, по сути, четко говорится, что в трехсторонней рабочей группе стороны договорились об этом",- указал Никол Пашинян.

Премьер-министр РА обратил внимание и на прозвучавшее накануне из Турции заявление, в котором, правда, они используют выражение "коридор", но отмечают, что этот "коридор" должен быть под контролем Армении. "То есть, в действительности мы можем констатировать, что независимо от терминологии, мы говорим об открытии региональных коммуникаций, и должен сказать, что Республика Армения заинтересована в открытии коммуникаций региона, я неоднократно публично заявлял об этом", 0 сказал Пашинян. По его словам, в этом Азербайджан тоже заинтересован, и Россия заинтересована, и Исламская Республика Иран заинтересована, и Турция заинтересована. "Проблема заключается в том, чтобы приблизить и синхронизировать позиции и восприятие форму", - заявил премьер Пашинян.

Как считает Никол Пашинян, в действительности трехсторонней рабочей группой была проделана огромная работа (в формате вице-премьеров были проведены 8 встреч). "Должен сказать, что сперва была проведена чисто техническая работа - какие дороги были и какие дороги могут быть", - пояснил он.

Коснувшись содержания 9 пункта заявления от 9-го ноября - об открытии всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе, Пашинян отметил, что там указано, что Армения гарантирует транспортное сообщение между Нахичеваном и Азербайджаном, а также о строительстве новых коммуникаций с согласия сторон. "Этот текст о том, что существующие транспортные коммуникации должны открыться, и если со временем выяснится, что грузоперевозки столь объёмны, что ужо думать о новых коммуникациях, тогда будем думать о новых коммуникациях", - добавил он.

При этом, Пашинян подчеркнул важность того, что Азербайджан, должен иметь возможность коммуникаций с Нахичеваном по суверенным дорогам Армении. "Мы это не отрицаем, принимаем и готовы к этому. Наше восприятие такого, что Армения, в свою очередь, должна иметь коммуникации через территорию Азербайджана с Россией и Ираном. Когда мы говорим, что Азербайджан, будет иметь коммуникации с Азербайджаном, говорим и том, что будет иметь коммуникации и с Турцией. Здесь не может идти речь только о внутренних коммуникациях, мы преследуем также тему международных коммуникаций, чтобы иметь возможность прийти к быстрым решениям", - подчеркнул он.

Пашинян отметил также, что рабочая группа рассмотрела и расчертила все возможные маршруты - участки Иджеван-Казах, Берд-Товуз, Ангехакот-Биченег, Горадиз-Мегри, Горадиз-Мегри-Ордубад-Ерасх. "Наше восприятие в том, что должна быть построена железная дорога Горадиз-Мегри-Ордубад-Ерасх. Армения - по своей территории, Азербайджан - по своей. Рабочая группа положила на стол все возможные направления, в том числе, доступности России и Ирана, и теперь мы должны переговорами прийти к соглашению по маршрутам", - сказал он, подчеркнув, что самой сложной частью является задача формул, по которым будут открываться и работать коммуникации. По его словам, несмотря на ряд осложнонений, процесс продвигается.