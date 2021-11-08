Понедельник, 8 Ноября 2021 12:33

АрмИнфо.Депутат от оппозиционной фракции "Честь имею", экс-советник президента Арцаха по вопросам обороны Тигран Абраамян дал оценку высказывания премьер-министра РА Никола Пашиняна в интервью Общественному телевидению по части армейского строительства.

Так, по убеждению оппозиционера, Пашинян в этом интервью, кроме перекладывания в очередной раз на военных ответственности за войну, сделал еще одно утверждение, а именно, что армянским властям нечего делать в сфере армейского строительства.

"Полагаю, на это есть две причины. Во-первых, Пашиняну это не позволяет Алиев (президент Азербайджана - ред.), который постоянно предупреждает, что воспримет это как реванш.

Во-вторых, военно-политическое руководство Армении, даже при большом желании, не обладает такими политическими, профессиональными, идеологическими способностями. В конце концов, восстановление, построение и реформирование системы безопасности - это не просто составление документа. Таким образом, Пашинян пришел сказать, что не стоит на него напрасно полагаться", - убежден политик.

Отметим, что накануне в интервью Общественному телевидению заявил премьер-министр РА Никол Пашинян на просьбу дать оценку состоянию армянской армии и шагов, предпринимаемых по реформированию ВС, частности, сказал: " Я не хочу затрагивать эту тему слишком подробно. Должен сказать, что наша армия находится на стадии реформ. Мы полны решимости осуществить эти реформы с целью создания профессиональной армии в Республике Армения. Профессиональная армия, деятельность которой основана исключительно на оборонной логике. В программе правительства мы заявили, что Армения не намерена проводить какого-либо военного наступления. Вооруженные Силы РА должны надлежащим образом защищать территорию и границы Республики Армения от возможной агрессии. Это наша цель".

Он также коснулся упущений, допущенных в ходе прошлогодних боевых действий, и заметил, что возбуждено порядка 1000 уголовных дел по эпизодам войны, в качестве обвиняемых проходят около 40 человек, есть также арестованные. "Причем, число задержанных лиц приближается к десятку. Будут дела, которые будут переданы в суд. Отдельные эпизоды должны подвергнуться правовой оценке, но мы должны понимать, что это лишь видимая сторона айсберга. Какие ошибки были допущены? Например, в сфере строительства армии у нас были фундаментальные проблемы. Это наши общие проблемы. Фактически армия долгие годы была неприкосновенной. Правда, были сигнали о злоупотреблениях в армии, но обычно авторов этих сигналов считали неконструктивными, антинациональными и так далее. Как армия развивалась, как формировался и расходовался армейский бюджет? Это очень важные вопросы, которые в конечном итоге предопределили действия на арене военных действий. Разрыв между заявлениями и реальностью, когда, например, Совету Безопасности докладывают о том, что армия может удерживать передовую по принципу "ни шагу назад", но на практике этого не происходит. Это вопросы, которые нужно обсуждать очень серьезно. Но с системной точки зрения мы должны признать, что на самом деле мы провалили работу по построению армии в том плане, что армия должна была соответствовать вызовам, существовавшим вокруг Армении", - сказал Пашинян.

Он также указал про разрыв бюджетных расходов на оборону в Азербайджане и Армении. Премьер в качестве серьезного упущения, отметил недостаточную работу с резервистами. "Фактически уже много лет мобилизация резервистов в Армении не происходит на должном уровне. В 2019 году мы провели самую крупную мобилизацию в истории Армении. Сейчас мы продолжаем эту логику работы c мобилизационным ресурсом, но должны констатировать, что эта работа не велась много лет. Почему непонятно", - подытожил он.

Стоит также заметить, что по оценкам военных экспертов, сегодня у Армении нет необходимых ресурсов для перехода к профессиональной армии. И вопрос не столько в финансовых возможностях страны, сколько в отсутствии необходимого демографического ресурса.