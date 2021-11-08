Понедельник, 8 Ноября 2021 12:26

АрмИнфо Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественном телевидению Армении заявил, что Баку не только не соблюдает режим прекращения огня, но и пытается скомпрометировать деятельность российских миротворцев.

По словам главы армянского правительства, на сегодня можно констатировать, что первый пункт трехстороннего заявления, касающийся прекращения огня и всех военных действий, "по большому счету", реализован в результате подписания данного документа. Пашинян в этом плане очень высоко оценил вклад Российской Федерации и президента РФ Владимира Путина.

Помимо этого, по его словам, полностью реализован один из важнейших пунктов заявления: в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развернут российский миротворческий контингент, и они на сегодня являются ключевыми игроками в обеспечении безопасности в Нагорном Карабахе.

С другой стороны, Никол Пашинян с сожалением отметил, что, тем не менее, режим прекращения огня, в том числе в Нагорном Карабахе, не соблюдается полностью, что было зафиксировано также миротворцами. Он выразил надежду на проведение надлежащего расследования этих событий и принятие необходимых мер. "Вспомним последние вопиющие случаи, когда гражданское лицо, осуществляющее сельскохозяйственные работы за рулем трактора, был убит азербайджанскими снайперами",- напомнил премьер РА.

Никол Пашинян констатировал, что после 9 ноября у армянской стороны было множество раненых и погибших - порядка 28 человек. "В частности, я имею в виду жертв инцидента на участке Хцаберд-Хин Тахер, а также инциденты вдоль армяно-азербайджанской границы, были инциденты, жертвы. Это, конечно, очень тревожный факт, и должен также сказать, что мы также имели случаи военных действий, в частности, произошедшее на участке Хцаберд-Хин Тахер, а также то, что произошло в Сотк-Хознаваре, что является грубым нарушением трехстороннего заявления", - указал он.

Премьер-министр подчеркнул, что большинство из 40 армянских пленных - 90% - были взяты в плен после заявления 9 ноября. "Они до сих пор не освобождены вопреки пункту 8 заявления, в котором четко говорится, что военнопленные, заложники, другие лица должны быть освобождены. Между прочим, комментарий Азербайджана о том, кто военнопленный, кто не военнопленный, отнюдь неуместен, поскольку в заявлении говорится, что военнопленные, заложники, а удерживаемые лица, то есть, практически каждый человек, удерживаемый против собственной воли, по сути, находится под юрисдикцией этого заявления, данного пункта. При этом хочу подчеркнуть, что нет такого варианта: произошло ли пленение до 9 ноября или после 9 ноября", - пояснил Пашинян.

Следующий тревожный факт, по словам главы кабмина РА, то, что помимо случаев нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, на армяно-азербайджанской границе также происходят периодические нарушения режима прекращения огня, что также является грубым нарушением положений трехстороннего заявления. "Должен также констатировать, что вопреки заявлению от 9 ноября, до сих пор не обеспечено право на возвращение армянского населения Шуши и Гадрутского района", - указал премьер.

Следующая проблема, о которой заявил Пашинян, заключается в том, что вопреки 9-му пункту заявления от 9 ноября, до сих пор региональные коммуникации не открыты. "Несмотря на это, в этом направлении ведется очень важная работа, и я надеюсь, что в ближайшее время мы

добьемся конкретных результатов. Все это, конечно, дает повод для некоторой озабоченности, хотя, с другой стороны, вне сомнения - заявление 9 ноября и размещение миротворцев в Нагорном Карабахе - тот краеугольный результат, который был зафиксирован после заявления 9 ноября. Но нарушения режима прекращения огня, факты гибели наших солдат в Арцахе после 9 ноября и то, что, тем не менее, Азербайджан взял курс на дискредитацию деятельности миротворцев, также беспокоят нас", - отметил он.

Напомним, что в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер- министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации сроком на пять лет. Присутствие контингента может быть продлено при согласии сторон.