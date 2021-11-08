Понедельник, 8 Ноября 2021 12:21

АрмИнфо.Армянские военные прибыли в Казань на совместное учение с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021".

"Воинские контингенты 6 государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казань на совместное учение с Коллективными миротворческими силами "Нерушимое братство-2021".

Торжественные встречи проходили на обработанной средствами дезинфекции площадке комплекса "Казань Экспо". Перед традиционным приветствием участников с хлебом- солью все военнослужащие прошли термометрию, а также проверку наличия ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации", - сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны России.

В сообщении также информируется, что ранее в Казань железнодорожным транспортом была доставлена военная техника Республики Беларусь. Они привезли на совместное учение бронетранспортеры БТР-82, бронеавтомобили "Тигр", военные автомобили МАЗ и другую технику. Вся техника была продезинфицирована после разгрузки с железнодорожных платформ. Остальным воинским контингентам будет на время учения передана российская военная техника.

Совместное учение "Нерушимое братство-2021" пройдет с 8 по 12 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного училища под общим руководством командующего Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. В нем примут участие воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана, в составе миротворческих подразделений, военной полиции, оперативных групп Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ, формирований органов внутренних дел (полиции), национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.