Понедельник, 8 Ноября 2021 12:20

АрмИнфо. Около 30% взрослого населения Армении получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян 8 ноября на совместном заседании постоянных парламентских комиссий по обсуждению проекта государственного бюджета на будущий год.

По состоянию на 7 ноября проведено 890 797 прививок. По словам министра, значительных случаев поствакцинальных осложнений в результате такой масштабной вакцинации не зарегистрировано. Были случаи определенного повышения температуры, аллергических реакций, которые разрешались даже без медицинской помощи, отметила Аванесян.

Как считает глава Минздрава, на примере Армении можно заявить, что вакцины безопасны, эффективны и являются единственным способом предотвратить летальный исход.

Министр сообщила, что прошлой ночью от ковид скончалась беременная женщ, беременные женщины находятся в большей опасности. На данный момент в больницах республики проходят лечение около 100 беременных женщин, более половины переносят воспаление легких разной тяжести.

При этом, глава Минздрава считает, что для борьбы с коронавирусной инфекцией надо интенсифицировать процесс вакцинации и не резонно вводить локдаун, закрывать школы и вузы, или же переходить на дистанционное обучение. Подобное решение, как указалa Аванесян, будет принято таргетировано, то есть в тех школах, классах, где будет высокий процент заражения ковид-инфекцией, будет установлен онлайн режим обучения.

Как сообщила министр, на сегодня число граждан, получивших первую дозу вакцины от COVID-19, составляет 613 846 человек. Это почти 30% взрослого населения. Вторую дозу получили 276 948 человек. По ее словам, динамика вакцинации усилилась в течении последнего месяца - ежедневно вакцинируются в среднем 18-19 тысяч человек.