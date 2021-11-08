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АрмИнфо. Около 30% взрослого населения Армении получили первую дозу вакцины от коронавируса, сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян 8 ноября на совместном заседании постоянных парламентских комиссий по обсуждению проекта государственного бюджета на будущий год.
По состоянию на 7 ноября проведено 890 797 прививок. По словам министра, значительных случаев поствакцинальных осложнений в результате такой масштабной вакцинации не зарегистрировано. Были случаи определенного повышения температуры, аллергических реакций, которые разрешались даже без медицинской помощи, отметила Аванесян.
Как считает глава Минздрава, на примере Армении можно заявить, что вакцины безопасны, эффективны и являются единственным способом предотвратить летальный исход.
Министр сообщила, что прошлой ночью от ковид скончалась беременная женщ, беременные женщины находятся в большей опасности. На данный момент в больницах республики проходят лечение около 100 беременных женщин, более половины переносят воспаление легких разной тяжести.
При этом, глава Минздрава считает, что для борьбы с коронавирусной инфекцией надо интенсифицировать процесс вакцинации и не резонно вводить локдаун, закрывать школы и вузы, или же переходить на дистанционное обучение. Подобное решение, как указалa Аванесян, будет принято таргетировано, то есть в тех школах, классах, где будет высокий процент заражения ковид-инфекцией, будет установлен онлайн режим обучения.
Как сообщила министр, на сегодня число граждан, получивших первую дозу вакцины от COVID-19, составляет 613 846 человек. Это почти 30% взрослого населения. Вторую дозу получили 276 948 человек. По ее словам, динамика вакцинации усилилась в течении последнего месяца - ежедневно вакцинируются в среднем 18-19 тысяч человек.
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|Президент Армении о присутствии российских сил в Нагорном Карабахе и перспективах сотрудничества с НАТО
|Пашинян рассказал о тонкостях возможного сотрудничества в формате "3+3"
|Госминистр Арцаха проводит встречи в Бостоне
|Пашинян рассказал, как будет проходить делимитация и демаркация границы с Азербайджаном
|Пашинян о митинге оппозиции, создании следственной комиссии и трехсторонней встрече лидеров Армении, Азербайджана и России 9 ноября
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|Пашинян заявил о нарушении положений трехстороннего заявления со стороны Баку
|Армянские военные прибыли в Казань на совместное учение ОДКБ "Нерушимое братство-2021"
|Беременная женщина скончалась от COVID-19: Глава Минздрава
|В Армении от коронавируса в общей сложности скончалось 6700 человек
|Парламент Турции обсудит вопрос продления мандата на пребывание турецких военных в Азербайджане
|Минобороны Армении сообщило о смерти военнослужащего-срочника из-за нарушения правил обращения с оружием
|Кремль: Планируется проведение трехсторонней встречи лидеров Армении, России, Азербайджана
|Неизвестные похитили находящуюся под высоким напряжением контактную сеть
|Известно имя нового председателя Совета попечителей ЕГУ
|Давид Чалоян стал серебряным призером чемпионата мира по боксу
|МЧС Армении и МККК подписали план действий на 2021-2022 годы в области гражданской обороны
|США выделили $ 500 тысяч на гуманитарное разминирование в зоне карабахского конфликта
|В Армении продолжают сохраняться высокие показатели заражения коронавирусом
|"Ташир пицца" временно закрывает свои филиалы после массового отравления посетителей: Число пострадавших граждан достигло 98
|Оверчук: В случае разблокировки коммуникаций суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории они будут проходить
|Премьер-министр Армении принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении
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|Число отравившихся клиентов <Ташир Пиццы> достигло 44 человека
|Президент Арцаха подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации
|Копыркин: Дорожная карта сотрудничества между Академиями наук России и Армении открывает новые направления для российско-армянского взаимодействия
|Президент Армении хотел бы видеть качественно иные отношения с дружественной Россией
|Главный уполномоченный по делам диаспоры Армении и посол Франции договорились активизировать сотрудничество
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
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|Армянские и российские ученые обсуждают конкретные предложения по сотрудничеству: Президент РАН
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|В Грузии считают воодушевляющим вклад Никола Пашиняна в демократическое развитие Армении
|Байрамов заверяет: Азербайджан передал армянской стороне около 1700 тел погибших военнослужащих
|Варужан Нерсесян и Венди Мортон обсудили возможности подписания соглашения между Арменией и Великобританией, заменяющего CEPA
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|Конституционные суды Армении и Грузии провели рабочие обсуждения
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