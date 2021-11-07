Воскресенье, 7 Ноября 2021 11:44

АрмИнфо.Известно имя нового председателя Совета попечителей Ереванского государственного университета (ЕГУ).

Так, сегодня по итогам закрытого заседания, которое в прошлом было открыто для освещения журналистов, председателем попечительского совета был избран Сурен Папикян (советник премьер-министра РА -ред.).

Как рассказал в беседе с журналистами замминистра образования, науки, культуры и спорта РА Карен Трчкян, Папикян избран председателем Совета попечителей, а Егише Киракосян - секретарем.

Он также сообщил, что 17 декабря будет назначена дата выборов ректора ЕГУ, а за 30 дней до этого будет объявлен конкурс на вакантное место ректора вуза