Воскресенье, 7 Ноября 2021 11:24

АрмИнфо.Армянский боксер Давид Чалоян (+92 кг) стал серебряным призером чемпионата мира по боксу. Об этом сообщает пресс- служба Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА.

Согласно сообщению МОНКС РА, в финале турнира, проходящего в Сербии, 24-летний армянский боксер из Гюмри сразился с бойцом из России Марком Петровским и решением судей уступил ему со счетом 1/4.

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Это было первое участие Чалояна в чемпионате мира среди взрослых. Последний раз Армения участвовала в финале чемпионата мира 12 лет назад, в 2009 году, когда Андраник Акопян завоевал титул вице-чемпиона.

Стоит отметить, что еще в первом раунде армянский боксер получил рассечение брови и до конца боксировал с периодически кровоточащей раной. Чалоян, который в этом сезоне завоевал также бронзовую медаль чемпионата мира среди военнослужащих, стал первым в истории армянским боксером-супертяжеловесом, достигшим финала мирового первенства.

Свой путь к финалу Давид Чалоян начал с 1/16, где победил представителя Украины Цонте Рогаву (4:1). В 1/8 Чалоян был сильнее колумбийца Кристиана Сальседо (4:1). В четвертьфинале армянский "супертяж" был сильнее узбека Лазизбека Мулуджонова, а в полуфинале - азербайджанца Мохаммада Абдуллаева.

Ранее, Ованес Бачков (63,5 кг) из Армении стал бронзовым призером чемпионата мира.