Воскресенье, 7 Ноября 2021 11:22

АрмИнфо. МЧС Армении и Международный комитет Красного Креста в РА подписали план действий на 2021-2022 годы "О приведении государственного законодательства Армении о гражданской обороне к стандартам международного гуманитарного права".

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, подписание состоялось по итогам встречи главы армянского ведомства Андраника Пилояна с руководителем Ереванского офиса МККК Тьерри Рибо.

Пилоян поблагодарил МККК за долгосрочное двустороннее и многостороннее сотрудничество с Министерством. Среди множества эффективных гуманитарных и образовательных программ глава МЧС Армении особо указал на неоценимую роль Красного Креста в поисках останков военнослужащих, погибших в 44-дневной войне, и в поддержке в процессе по возвращению пленных.

В свою очередь Тьерри Рибо, констатировав, что сотрудничество двух структур началось еще в 2017 году, положительно оценил тот факт, что есть возможность расширить это обоснованное сотрудничество. При этом он констатировал, что рассматриваются два направления развития сотрудничества: гармонизация законодательства о гражданской обороне с международным правом и организация обучения в области международного гуманитарного права.