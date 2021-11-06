Суббота, 6 Ноября 2021 11:55

АрмИнфо.В Армении за минувшие сутки было проведено 10 469 тестов, выявлено 2 177 новых случая заражения коронавирусом.

Согласно сообщению Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, в общей сложности, на утро 6 ноября в стране зарегистрировано 319 016 инфицированных коронавирусом. На лечении находится 31 908 пациента. Выздоровели 279 148 человек, скончались 6 628 пациентов (46 человек за прошедшие сутки).

Число граждан, инфицированных коронавирусом, но скончавшихся по формулировке властей, "из-за иных болезней" достигло 1 332. Таким образом, общее число смертей достигло 7960. В целом, в стране проведено 2 167 911 тестов с момента вспышки пандемии.