Суббота, 6 Ноября 2021 11:43

АрмИнфо.Пиццерия "Ташир пицца" временно закрывает свои филиалы питания после массового отравления посетителей.

"Уважаемые посетители, сообщаем Вам, что по нашей инициативе филиалы "Ташир пицца" будут временно закрыты с целью выявления и урегулирования проблемы. Сейчас осуществляем все необходимые мероприятия вместе с инспекционными органами ", - говорится в сообщении компании, при этом подчеркивается, что здоровье и безопасность посетителей имеют первоочередное значение.

При этом по данным Минздрава РА на утро 6 ноября, число граждан, отравившихся в сети пиццерии, достигло 98. Причем 14 граждан лица до 18 лет. Сообщается также, что состояние трех пациентов врачи оценивают как средней тяжести, остальных - удовлетворительное. Один пациент уже выписан домой.

Отметим, что накануне Минздрав РА сообщил об отравлении граждан в пиццериях "Ташир пицца". Какой продукт стал источником кишечной инфекции пока не сообщается. Минздрав Армении обратился к гражданам, которые посещали эту сеть общепита в течение последних 2 дней, призвав их, при обнаружении у себя симптомов отравления, обязательно обратиться в лечебные заведения.