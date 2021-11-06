Суббота, 6 Ноября 2021 11:37

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян на встрече с заместителем председателя правительства РФ Алексеем Оверчуком подчеркнул, высоко ценит работу трехсторонней рабочей комиссии под председательством вице-премьеров России, Армении и Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба главы правительства РА, Пашинян также выразил убеждение, что визит Оверчука в Армению хороший повод для обсуждения текущей повестки дня. Армянский премьер также выразил надежду, что благодаря работе вышеуказанной трехсторонней группы, в конце концов, удастся прийти к конкретным решениям.

"Хочу по этому поводу сказать следующее: Армения привержена заявлениям от 9 ноября 2020 года и 11 января текущего, которые касаются открытия, разблокирования всех транспортных и экономических связей в регионе. Но, хочу отметить, что заявления со стороны Азербайджана, которые касаются коридоров, отрицательно влияют на эффективность нашей работы и на атмосферу, особенно учитывая, что в наших трехсторонних заявлениях нет ничего о коридорах", - отметил Пашинян.

Вместе с тем он добавил, что у него сложилось впечатление, что Азербайджан пытается навязать комиссии свои взгляды по этому вопросу, и это, конечно же, неприемлемо для Армении. При этом он еще раз подчеркнул заинтересованность Армении в открытии и разблокировании региональных транспортных и экономических коммуникаций.

"Я неоднократно публично заявлял, что мы готовы пойти на конкретные решения, суть которых должна быть следующей: Армения должна получить автомобильные и железнодорожные коммуникации по азербайджанской территории, Азербайджан должен получить автомобильные и железнодорожные коммуникации по армянской территории, в том числе соединяющие Азербайджан с Нахиджеванской Автономной Республикой.

Мы готовы пойти на такие решения. У нас по этому поводу есть конкретные предложения, и очень важно подчеркнуть, что, согласно заявлению от 11 января - и мы об этом неоднократно говорили - мы должны также обговорить вопросы таможенного контроля, фитосанитарного контроля, пограничного контроля и других возможных видов контроля. И это действительно то, что зафиксировано в наших заявлениях от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. И я хочу еще раз подтвердить, что Армения заинтересована и готова, и мы надеемся, что в скорейшем будущем по этим вопросам удастся прийти к конкретным решениям, и мы настроены конструктивно", - отметил премьер-министр Пашинян.

В свою очередь, Алексей Оверчук высокую оценку деятельности рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России.

"Мы действительно работаем с тем мандатом, который Вы вместе с руководителями наших стран нам предоставили в рамках заявлений от 9-10 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Хочу сказать, что мы с коллегами, вице-премьерами, постоянно находимся на связи, провели 8 встреч, 4 из которых были в очном режиме, другие - в режиме видеоконференции.

При этом мы почти ежедневно общаемся по телефону, обсуждаем различные варианты, для того чтобы найти маршруты, которые будут приемлемы для всех. Вы знаете, что здесь работали, в том числе эксперты в области дорожного строительства. Т.е. сегодня у нас есть очень хорошее представление о том, что действительно есть "на земле", какое состояние дорог. И опираясь на это знание, мы 22 октября, проводя 8-е заседание нашей совместной рабочей группы, как нам кажется, выходим на конкретные решения, которые основываются, прежде всего, на том, что суверенитет за дорогами сохраняется за теми странами, по чьей территории будут проходить эти дороги.

Также Вы упомянули - и это тоже было в заявлении - о том, чтобы все виды контроля осуществлялись. Мы договорились о том, что такой контроль должен осуществляться на паритетной основе, и это тоже мы обсуждали, ну и также как, с чего следует начинать разблокирование автомобильной инфраструктуры. Собственно, хотели бы это с Вами сегодня обсудить и уже подумать, как двигаться дальше можно будет", - сказал Алексей Оверчук.