Пятница, 5 Ноября 2021 20:05

АрмИнфо. Сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян принял содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении Кимо Килунена и Бориану Аберг.

Согласно информации пресс-центра правительства, приветствуя содокладчиков ПАСЕ, премьер- министр отмети, СЕ внес неоценимый вклад в поддержку демократических реформ в Армении. По его словам, Армения добилась ощутимых успехов в области демократии и международное сообщество видит и фиксирует этот успех, а последние события говорят о необратимости этого процесса.

Между тем, по словам Пашиняна, в другом вопросе у страны есть проблемы. <К сожалению, стабильность и мир в нашем регионе находятся под большой угрозой, и тот факт, что у нас все еще есть заключенные в Азербайджане, несмотря на трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, является самым ярким свидетельством этого. Я очень ценю, что этот вопрос был поднят и зафиксирован в ПАСЕ. Не исключено, что Европейский суд по правам человека занял очень принципиальную позицию по ряду вопросов. Это подчеркивает важность нашего членства в Совете Европы>, - подчеркнул Пашинян.

Тем не менее, несмотря на все вызовы и трудности, правительство Армении взяло курс на открытие эры мирного развития для Армении и региона. <Плохая новость в том, что это зависит не только от Армении, или, скорее, плохая новость в том, что не все разделяют эту повестку дня и, по крайней мере, представления о параметрах мира не совпадают. Но мы должны продолжать работать в этом направлении. В любом случае в этом вопросе нам тоже нужна поддержка наших международных партнеров>,

- сказал премьер.

В свою очередь содокладчик Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении Бориана Аберг назвала Армению <яркой звездой демократии в регионе>. По ее словам, содокладчики убедились в этом не только проведением досрочных парламентских выборов летом 2021 года, убедительная победа на которых была <победой не только для вас, но и для демократии в Армении>. Она подчеркнул, что за последние 3 дня группа имела возможность встретиться со многими людьми, посетить ряд учреждений, таких как Комиссия по борьбе с коррупцией и другие органы. Кимо Киллунен, в свою очередь, подчеркнул, что он как вице-председатель ПАСЕ считает что выборы соответствовали международным стандартам и обязательствам. Важность их проведения в том, что ситуация в стране более консолидированная и правительство может реализовывать свои программы. <Программа вашего правительства получила твердый мандат от народа, и доверие к ней гарантируется результатами выборов>, - подчеркнул он.

Содокладчики Мониторингового комитета ПАСЕ по Армении подтвердили усилия всех стран- участниц по обеспечению мира и стабильности в регионе, отметив, что они будут продолжать заявлять о необходимости немедленного освобождения армянских военнопленных и других задержанных в Азербайджане граждан.

Стороны обменялись мнениями о послевоенной ситуации, нагорно-карабахском конфликте, создании демократических институтов, защите прав человека и ряде отраслевых реформ.

Премьер коснулся судебной, антикоррупционной, конституционной, институциональной, избирательной реформ, а также подчеркнул важность сохранения свободы слова в стране.