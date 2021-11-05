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 Пятница, 5 Ноября 2021 19:39

Число отравившихся клиентов <Ташир Пиццы> достигло 44 человека

Число отравившихся клиентов <Ташир Пиццы> достигло 44 человека

АрмИнфо.Число граждан, отравившихся от приятия пищи в сети ереванских кафе <Ташир Пицца> достигло 44 человек. Они госпитализированы с признаками кишечной инфекции. Об этом сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.

Ранее сообщалось о 15 заболевших. Сотрудники Инспекции безопасности пищевых продуктов РА еще днем приступили к контрольным мероприятиям на объектах упомянутой сети общественного питания.

Какой продукт стал источником кишечной инфекции пока не сообщается. Минздрав Армении обратился к гражданам, которые посещали эту сеть общепита в течение последних 2 дней, призвав их, при обнаружении у себя симптомов отравления, обязательно обратиться в лечебные заведения.


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