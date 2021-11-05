Пятница, 5 Ноября 2021 18:44

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указ о проведении зимнего призыва и демобилизации 2022 года.

Согласно указу, в январе-феврале 2022 года на службу в армию будут призваны лица мужского пола, которым к 31 декабря 2021 года исполнится 18 лет, а также граждане имеющие отсрочку от службы до 31 декабря 2021 года.

Согласно указу, в январе 2022 года военнослужащие, прошедшие обязательную военную службу в установленный законом срок, будут демобилизованы.