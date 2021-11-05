Пятница, 5 Ноября 2021 18:43

АрмИнфо.В Ереване 5 ноября состоялась церемония подписания президентами Российской академии наук и Национальной академии наук Армении - Александром Сергеевым и Ашотом Сагяном - Дорожной карты по реализации соглашения о научно-техническом сотрудничестве, предусматривающей взаимодействие в различных научно-практических проектах, а также проведение широкого спектра совместных исследований.

В мероприятии принял участие посол России в Армении Сергей Копыркин.

Как сообщает пресс-служба посольства РФ в РА, Сергеев отметил, что пришло время придать новую динамику российско-армянским отношениям в области науки и, используя накопленный опыт и новые появившиеся инструменты, совместными усилиями обеспечить развитие стран по научно-технологическому пути.

В свою очередь Копыркин подчеркнул, что Дорожная карта сотрудничества между Академиями наук России и Армении открывает новые направления для российско-армянского взаимодействия, придавая новый импульс развитию связей между научными кругами двух стран. По его словам, Россия и Армения хорошо понимают важность науки и научного сотрудничества, о чем свидетельствуют программные установки, которые принимаются руководством наших стран. Наращивание интеллектуальной, научной составляющей имеет важное значение в общем комплексе наших отношений с тем, чтобы они сохранялись, укреплялись и были устремлены в будущее.

В рамках мероприятия состоялась церемония вручения А.М.Сергееву диплома Почетного члена Национальной академии наук Армении.