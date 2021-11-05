Пятница, 5 Ноября 2021 18:33

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян заявил, что хотел бы видеть качественно иные отношения с дружественной Россией.

"В будущем я бы хотел видеть совсем другие отношения между Россией и Арменией. Но для этого, во-первых, мы в Армении должны поменять свое отношение к самим себе. То есть, это означает построить маленькое умное государство, у которого есть очень большой и сильный друг - Россия, и стать реально маленьким, но сильным другом Российской Федерации", - заявил Саркисян в эфире программы Кирилла Вышинского "1/6" на телеканале "Россия-24", передает РИА Новости.

По его словам, ему бы хотелось, "быть президентом сильной страны, у которой огромный, большой, давний, исторический друг, с которым ты можешь идти в будущее". "Для этого есть все возможности, потому что, если армяне, могут привезти новые технологии со всех стран мира, мы можем очень спокойно заниматься этими новыми технологиями вместе с Российской Федерацией", - отметил армянский лидер.

По его словам, в России проживает огромное количество ученых, бизнесменов армян, и не только в европейской части - от Оренбурга и Иркутска до Владивостока. "Везде армяне живут хорошо, я горд тем, что армяне, которые живут в РФ в абсолютном большинстве - это хорошие граждане Российской Федерации. Это очень важно: Я могу рассказать вам, сколько есть возможностей более детального или более глубокого сотрудничества между Россией и Арменией", - отметил Саркисян.

Он также ответил на вопрос, что сегодня дает партнерство с Россией тем, кто живет в Армении.

"Во-первых, очень такой сложный вопрос, а если бы этого партнерства не было, была бы Армения или нет. Во-вторых, эти отношения настолько глубоки, что даже обсуждать бессмысленно: Ну, последняя война, где было бы наше будущее, будущее государства, если бы не было России? Ну, детали понятны. Когда бы она (война - ред.) закончилась, и где бы она закончилась, если бы не было России", - сказал Саркисян.

Касаясь внутриполитической ситуации РА, Саркисян выразил убеждение, что после прошедших в стране 20 июня внеочередных парламентских выборов напряжение "на улице" спало и перешло в законодательный орган.

"Действительно, у нас было кризисное время после того как началось перемирие и война была остановлена. Спасибо России. Но начались внутренние процессы, которые стали источником нестабильности в стране", - сказал президент РА. По его словам, он объяснял разным политическим силам, премьер-министру и его партии, что в нормальной, стабильной, демократической стране, к чему стремится Армения, такие ситуации решаются путем выборов.

Президент уточнил, что его предложение было более комплексным, так он считает, что Армении нужно менять несбалансированную конституцию, в которой недостаточно рычагов контроля или сдерживания. Но, по словам Саркисяна, предложение было частично принято, прошли выборы. "Я рад этому, у нас был долгий разговор с премьер- министром. Выборы случились, и в принципе, могу точно сказать, что напряжение на улице драматически спало. То есть, это напряжение перешло в парламент", - отметил Саркисян.