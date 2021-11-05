Пятница, 5 Ноября 2021 18:32

АрмИнфо. Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян на встрече с послом Франции в Армении Анн Луйо высоко оценил братские отношения между Арменией и Францией.

При этом он подчеркнул, что после Геноцида армян 1915 года Франция стала второй родиной для многих армян.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных с армянской общиной Франции, её текущим развитием, ролью армян и их участием в различных сферах общественной жизни Франции.

Посол Луйо особо отметила важность программы Офиса "иГорц", которая позволяет профессионалам из армянской диаспоры работать в правительстве Армении. Было подчеркнуто, что в программе участвуют также франко-армянские специалисты. У общины также есть представитель в программе "Молодой посол диаспоры".

Заре Синанян представил послу и другие программы Офиса, такие как Центр интеграции репатриантов, Картографирование диаспоры, а также рассказал о выпуске облигаций для диаспоры. В завершение встречи стороны выразили готовность к активному сотрудничеству.