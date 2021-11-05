Пятница, 5 Ноября 2021 18:31

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилой дом 5а на улице Вардананца, жилые дома 19, 19/6 на улице Дзорапи, клиническая больница N3 (односторонне), жилые дома 5, 5а, 5б, 5г, 5д на пр. Маштоца, жилые дома 36, 38, 40, 40а на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 жилые дома 30, 32 на улице А.Хачатряна, жилой дом 2 на 1-ом переулке А.Хачатряна, жилые дома 5, 6, 7, 16 и собственные дома 1а-21 на улице О.Эмина, жилые дома 13, 44, 228, 228/1 на улице Гр.Кочара, жилые дома 25, 27 и собственные дома 1-68 на 17-ой улице Арабкира, собственные дома 1-50 на переулке Рига, собственные дома 77-99 на улице Кери, детский сад N33, школа N132 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Авана 3, 5, 6, 8, 10, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 42, 42/2, 44 на пр. Аршакуняца, жилые дома 48, 48/1, 48/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 52/1 на пр. Аршакуняца, жилые дома 51 на улице Маиси 9 и 26 на улице Арагаца, жилые дома 34, 34/3 на улице Шевченко и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10։00-16։00 частично села Таперакан, Покр Веди и Армаш;

10:30-13:30 частично улицы Араза и Араратян в городе Арташат;

10:30-14:30 частично село Аревшат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 села Шатин, Артабуйнк, Орбатех, Ехегис, Караглух, Агнджадзор, Таратумб, Орс, Салли; квартал “Нор’ в селе Шатин;

в Котайкской области:

10:00-16։00 село Джрвеж и прилегающие территории, квартал “Багреванд” в Джрвеже; частично село Атис, тепличное хозяйство (“Эколенд”), расположенное в общине Дзорахбюр;

11։00-17։00 квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни и Котайк; улицы Верин Птгни 1, 2, 3, улицы Неркин Птгни 2, 3, 4, 5.