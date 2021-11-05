Пятница, 5 Ноября 2021 18:22

АрмИнфо.Ситуацию на армяно-азербайджанской границе обсудили в ходе встречи 5 ноября министр обороны РА Аршак Карапетян и посол Франции в Армении Анн Луйо.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в ходе встречи стороны затронули вопросы региональной безопасности, коснулись реформ в вооруженных силах РА, и в этом контексте армяно- французского двустороннего сотрудничества в области обороны.

Стороны подчеркнули важность активизации действий, направленных на развитие сотрудничества, для эффективного продолжения существующих программ и инициации новых направлений сотрудничества.