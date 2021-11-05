Пятница, 5 Ноября 2021 18:18

АрмИнфо. Армения входит в число стран, приглашенных президентом США Джо Байденом на "Саммит демократии", запланированный на 9-10 декабря пишет Politico и публикует список.

"Помощники Байдена все еще формируют повестку дня виртуального саммита 9-10 декабря, и большая часть их работы носит конфиденциальный характер. Список приглашенных правительств не был обнародован, хотя POLITICO удалось получить одну компиляцию в четверг. Все планы предварительные, и группы гражданского общества жалуются на маргинализацию", - отмечает сайт.

При этом отмечается, что несмотря на то, что "до широко разрекламированного Саммита демократии президента Джо Байдена осталось всего несколько недель, пока нет ясности окажет ли это какое-либо долговременное воздействие".

Примечательно, что в предварительном списке, оказавшемся у POLITICO нет ни Азербайджана, ни Турции. " Некоторые страны, такие как Турция и Венгрия, не были приглашены, потому что их лидеры годами подрывали свои демократические системы", - пишет издание.

Основными темами саммита станут вызовы и возможности, стоящие перед демократией. Форум также предоставляет лидерам платформу для принятия как индивидуальных, так и коллективных обязательств по защите демократии и прав человека.