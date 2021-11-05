Пятница, 5 Ноября 2021 18:15

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 5 ноября принял делегацию, возглавляемую председателем Конституционного суда Грузии Мерабом Туравой.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, Пашинян отметил новую динамику в отношениях между Арменией и Грузией. Об этом, как считает премьер, свидетельствуют активные визиты делегаций обеих стран, представляющих разные сферы. Пашинян придал важность развитию сотрудничества и обмену опытом между Конституционными судами двух стран с учетом общности систем управления.

Мераб Турава, в свою очередь, отметил, что это его первый зарубежный визит после избрания председателем Конституционного суда Грузии, и это доказательство того, насколько развиты многогранные отношения Грузии с Арменией. Обсуждения с армянскими партнерами он оценил как <эффективное сотрудничество> и подчеркнул, что прежняя динамика армяно-грузинских отношений является хорошей основой для укрепления правовых связей между конституционными судами двух стран.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся парламентского управления и его демократического значения. Стороны обменялись мнениями об особенностях процесса внедрения парламентской системы правления в Армении и Грузии. Турава отметил, что в Грузии вклад Никола Пашиняна в демократическое развитие Армении считают воодушевляющим.