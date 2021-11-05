Пятница, 5 Ноября 2021 14:09

АрмИнфо.На сегодняшний день Азербайджан передал армянской стороне около 1700 тел погибших военнослужащих. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на конференции в университете АДА.

По его словам, Азербайджан "реализовал передачу тел погибших в соответствии с нормами международного права в качестве гуманитарной акции".

Глава МИД также напомнил, что Азербайджан выступил с предложениями к Армении. "Наш призыв - уважать суверенитет и границы соседней страны, стать процветающей частью развивающегося региона. Ответ на наши предложения должно дать руководство Армении. Мы хотим устойчивую атмосферу мира и спокойствия", - подчеркнул Байрамов.

Он также коснулся жертв азербайджанской стороны и заверил, что потери самые низкие в современной мировой истории, однако, почему-то не стал озвучивать конкретных цифр.

Отметим, что согласно данным ГСЧС Арцаха, с 13 ноября 2020 года по сегодняшний день в ходе поисковых работ и в результате обмена телами в общей сложности обнаружены останки 1697 лиц, включая гражданских лиц погибших в ходе широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха.