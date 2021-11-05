Пятница, 5 Ноября 2021 13:16

АрмИнфо. Посол Армении в Соединенном Королевстве Варужан Нерсесян и министр Великобритании по делам Европы и Америки с Венди Мортон на встрече 4 ноября обсудили 26-ую конференцию ООН по изменению климата (COP26),проходящий в эти дни в Глазго, с удовлетворением отметив участие Армении в нем на уровне президента страны.

Как сообщает пресс-служба посольства, собеседник сошлись во мнении о необходимости единого подхода к решению этого важного вопроса с учетом того, что проблема изменения климата не знает границ и распространяется на все страны без исключения. В этом контексте стороны также обсудили перспективы реализации совместных программ в этой сфере.

Варужан Нерсесян и Венди Мортон коснулись возможности официального подписания в обозримом будущем двустороннего соглашения между Арменией и Великобританией, заменяющего Соглашение о всеобъемлющем расширенном партнерстве (CEPA) между Арменией и ЕС, с учетом того, что документ сейчас находится на завершающей стадии.

По просьбе министра посол рассказал о событиях в регионе: о ситуации в зоне нагорно- карабахского конфликта, продолжающихся агрессивных действиях Азербайджана в отношении Армении и посягательствах на суверенную территорию РА, наличии военнопленных в Баку в нарушение всех гуманитарных и моральных норм. Собеседники также коснулись необходимости возобновления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Посол и министр также обсудили шаги, которые необходимо предпринять для обогащения двусторонней повестки дня в ряде сфер