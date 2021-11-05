Пятница, 5 Ноября 2021 11:43

АрмИнфо.В рамках официального визита в Армению делегации Конституционного Суда Грузии, возглавляемой Председателем КС Мерабом Турава, состоялась рабочая встреча судов двух стран в расширенном составе.

Как сообщает пресс-секретарь КС РА, в ходе встречи в рамках обсуждений участники, в частности, рассмотрели вопросы в связи с особенностями институтов индивидуальной конституционной жалобы Армении и Грузии, а также взаимоотношениями между конституционными судами и другими судебными инстанциями.

Подводя итоги тематических обсуждений, председатель Конституционного Суда Армении Арман Диланян и председатель Конституционного Суда Грузии Мераб Турава отметили необходимость проведения профессиональных обсуждений в таком формате и значимость обмена опытом в области конституционного правосудия.

Отметим, что цель визита главы КС Грузии в РА - придать качественно новый импульс дальнейшему развитию двусторонних отношений, а также содействовать углублению межсудебного сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах.