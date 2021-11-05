Пятница, 5 Ноября 2021 11:42

АрмИнфо.В Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента отпраздновали государственный праздник День народного единства вдали от Родины.

Как сообщает пресс-служба МО РФ, торжественное построение военнослужащих прошло под Степанакертом на территории военного городка миротворцев.

"Сегодня перед нами стоят важные задачи по поддержанию мира в Нагорном Карабахе, которые мы с вами должны решить общими усилиями. Мы чтим свое славное прошлое, строим достойное будущее. Наш с вами долг - передать потомкам сильную, крепкую и единую страну!", - сказал командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Геннадий Анашкин.

Он пожелал каждому - всем сердцем дорожить своей Родиной, всей душой верить в ее процветание, всеми силами добиваться благополучия для своих детей, для своей семьи, и для нашего Отечество в целом. Здоровья, успехов в ратных делах, новых достижений на благо нашей великой страны - России!

Командующий российским миротворческим контингентом наградил, отличивших военнослужащих в ходе миротворческой деятельности, ведомственными знаками и знаками отличия Минобороны Российской Федерации, а также вручил грамоты.

После завершения торжественной части для военнослужащих состоялся праздничный концерт творческих коллективов местной самодеятельности.

Двадцать семь наблюдательных постов миротворческих сил России расположены в Лачинском коридоре и вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе. Российские миротворцы обеспечивают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента России, президента Азербайджана и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.