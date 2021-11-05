Пятница, 5 Ноября 2021 11:10

АрмИнфо. В Армении с признаками кишечной инфекции госпитализированы 15 граждан.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава РА, 2 - дети 10 и 13 лет.

Все граждане отметили, что питались в общепите "Ташир Пицца" - 13 на Северном проспекте и 2 на улице Ханджяна в Ереване.

Состояние больных умеренное. Инспекторы Инспекции безопасности пищевых продуктов РА уже приступили к контрольным мероприятиям на обоих объектах упомянутой сети общественного питания.