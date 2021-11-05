Пятница, 5 Ноября 2021 11:09

АрмИнфо.Ирано-азербайджанские отношения продолжаются в позитивном и добрососедском русле. Об этом заявил глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян.

"По некоторым вопросам могут быть разногласия, но важно, чтобы обе стороны проявили серьезную волю к преодолению препятствий", заявил в четверг Амир Абдоллахиян.

"Я и мой азербайджанский коллега Джейхун Байрамов продолжаем позитивные контакты и консультации для всестороннего развития двусторонних отношений и устранения недопонимания", - подчеркнул он, передает ИРНА.

В этом контексте, добавил иранский дипломат, стороны договорились об укреплении двустороннего сотрудничества для лучшего управления общественным и медиа- пространствами, а также о создании совместного комитета между двумя странами.