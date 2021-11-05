Пятница, 5 Ноября 2021 11:08

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян и содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении Киммо Кильюнен и Бориана Оберг в ходе встречи 4 ноября выразили удовлетворение эффективным сотрудничеством между Арменией и Советом Европы (СЕ).

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян высоко оценил поддержку, оказываемую Советом Европы в укреплении демократии, обеспечении верховенства закона и продвижении прав человека в Армении. При этом он добавил, что Совет Европы является одним из сильных партнеров Армении в проведении ключевых реформ в вышеуказанных областях.

Вместе с тем глава армянского внешнеполитического ведомства высоко оценил заявления и призывы различных органов СЕ, в частности содокладчиков Мониторингового комитета ПАСЕ, а также комитета о прекращении боевых действий с первых же дней 44-дневной войны.

Мирзоян подчеркнул, что при вступлении в Совет Европы и Армения, и Азербайджан обязались урегулировать нагорно-карабахский конфликт исключительно мирным путем, а развязывание войны со стороны Баку было явным нарушением этого обязательства.

Собеседники коснулись гуманитарных проблем, вызванных агрессией Азербайджана против Арцаха. В этом контексте глава МИД РА подчеркнул необходимость беспрепятственного доступа международных организаций, в том числе компетентных органов Совета Европы в Арцах.

Мирзоян подчеркнул необходимость безоговорочного возвращения армянских военнопленных и других задержанных. В связи с этим глава МИД РА указал важность обсуждение по вопросу армянских военнопленных на пленарном заседании ПАСЕ в апреле 2021 года и принятие отчета о гуманитарных последствиях войны в сентябре. Также была подчеркнута важность сохранения армянского религиозного и историко- культурного наследия Арцаха на территориях, находящихся под контролем Азербайджана.