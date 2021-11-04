Четверг, 4 Ноября 2021 17:55

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 9-19 на улице Агаяна, жилой дом 15а на пр. Саят-Нова, жилые дома 56, 62а на улице Теряна, собственные дома 4-16 на улице Сармена, собственные дома 1-54 на улице Антараин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 4, 9, 11 в кв. “Ахтанак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17:00 жилые дома 12, 14, 16, 16а на улице Бабаяна, 63/1 на улице Орбели, 7, 11, 19, 31 на улице Грибоедова, 41, 43, 43/1 на пр. Комитаса, собственные дома 1-8 на 39-ой улице, 2-47 на 47-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 4, 6, 8, 10, 12 на улице 9 Мая, жилые дома 49, 51 на улице 9 Мая и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Верин Шенгавит 2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Ширака, собственные дома на пр. Аршакуняца, жилой дом 26 на улице Арагаца, жилой дом 34 на улице Шевченко, собственные дома на улице Арагаца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 6, 8, 8А, 10, 10А на улице Чехова, жилые дома 53/15 53/14, 55/13, 57/12, 59, 61, 63, 63А, 63Б, 65, 67, 69 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Аракелутюн Айастан”, ясли-детский сад N56 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аван Ариндже; собственные дома на улицах Авана 3, 5, 6, 8, 10, 12, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 20 на улице Арацаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17:00 село Арташар;

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 частично села Арагацотн, Нор Аманос, Нор Едесия, Уджан; село Кош;

в Араратской области:

10:30-14:00 частично село Верин Арташат;

10:30-16:00 частично улицы Исакова и Араратян в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-14:30 частично улицы Исакова и Шаумяна, оздоровительный комплекс “Джермук Ашхар” в городе Джермук;

11:00-15:00 квартал ‘Нор” села Шатин;

в Котайкской области:

10:00-16:30 частично улица Сафаряна, улицы Ара-Гехецика, Нор Таг и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11:00-16:30 кварталы ‘Шираз”, “Паруйр Севак”, “Арай” в общине Егвард, медицинский центр “Наири”, ООО ‘Том Шин бетон”, Кооператив “Геворг”, ООО “Урени”, собственники “М.Аветисян”, “С.Варданян”, ‘М.Карапетян”, Асфальтовый завод, ООО “Элита”, “Егварди алрахац”, ЗАО “Армберии”, Питьевая вода, ЧП “А.Налбандян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни и Котайк; улицы Верин Птгни 1, 2, 3, улицы Неркин Птгни 2, 3, 4, 5;

в Тавушской области:

11:30-12:00 Международная школа Дилижана (UWC Dilijan College);

12: 00-12: 30 учебно-исследовательский центр ЦБ РА города Дилижан;

12: 30-13: 00 частично улицы Гетапня и Калинина в городе Дилижан;

13: 00-13: 30 улица Абовяна, 4-й переулок, частично улица Калинина, ООО” Завод минеральной воды "Дилижан'' в городе Дилижан;

в Ширакской области:

11:00-17:00 город Маралик; села Караберд, Ланджик, Дзитанков в Анийском регионе; села Гарибджанян, Ахурик и Воскеаск в Ахурянском регионе.