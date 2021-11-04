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АрмИнфо.Армения и Россия обсуждают вопросы экспорта и использования на армянском рынке вакцины "Спутник Лайт", производимой в РА. Об этом заявил министр экономики Ваан Керобян 4 ноября на совместном заседании постоянных парламентских комиссий по обсуждению проекта государственного бюджета на 2022 год
Глава минэкономики напомнил, что при тесном сотрудничестве с министерством промышленности и торговли РФ, а также с Российским фондом прямых инвестиций в Армении налажено розлив указанной вакцины. "Сейчас мы обсуждаем финансовые условия ее экспорта и использования в Армении" , - заявил Керобян.
В сентябре с.г. сообщалось, что производство российской однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" началось в Армении в рамках сотрудничества Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), министерства экономики республики и местной фармацевтической компании Liqvor Pharmaceuticals. "Препарат, произведенный в Армении, будет использоваться для вакцинации населения против коронавируса. РФПИ организовал процесс технологического трансфера для выпуска вакцины в Армении на базе компании Liqvor. Валидационные партии "Спутника Лайт" будут направлены в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи для контроля качества, успешное прохождение которого позволит приступить к коммерческому производству", - отмечалось в сообщении минэкономики.
"Спутник Лайт" был одобрен для применения в Армении 6 сентября текущего года. В феврале 2021 года в стране также было одобрено применение двухкомпонентной вакцины "Спутник V".
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|Премьер-министр принял заместителя помощника госсекретаря США.
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|Глава аппарата премьера подтвердил информацию о рассмотрении кандидатуры Тиграна Авиняна на должность члена Совета директоров ЗММК
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|Конституционный суд признал конституционным решение об увольнении Оника Гаспаряна с поста начальника Генштаба РА
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