Четверг, 4 Ноября 2021 17:52

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека огласил вердикты по делам жителя армянского села Верин Кармирахпюр Мамикона Ходжояна и жителя села Чинари Карена Петросяна. Оба в 2014 году попали в азербайджанский плен, где подверглись пыткам.

Так, согласно сообщению на сайте ЕСПЧ, Европейский суд признал, что Баку нарушил право армянских пленных на жизнь, права на свободу и личную неприкосновенность. Исходя из вышесказанного, ЕСПЧ обязал Баку выплатить по 40 тысяч евро по каждому делу.

Напомним, что 77 летний житель приграничного армянского села Верин Кармир ахпюр Мамикон Ходжоян оказался на азербайджанской стороне 28 января и пробыл в плену до 4 марта 2014 года. Пожилой человек страдал нарушением психики. В результате перенесенного потрясения и жестокого обращения в плену, Мамикон Ходжоян скончался вскоре после возвращения на родину. У него по возвращению на теле было обнаружено множество гематом и ссадин.

Житель села Чинари Тавушской области Армении Карен Петросян был пленен 7 августа 2014 года. 8 августа азербайджанская сторона распространила сообщение о смерти пленного якобы вследствие "сердечной недостаточности". Тело погибшего было передано на родину лишь два месяца спустя, 10 октября, после неоднократных напоминаний со стороны представителей различных международных организаций властям Азербайджана о недопустимости подобного отношения.