Четверг, 4 Ноября 2021 16:22

АрмИнфо.Содокладчики Мониторинговой комиссии ПАСЕ по вопросам Армении Киммо Кильюнен и Бориана Оберг провели встречи в парламенте Армении.

Так, согласно пресс-службе парламента РА, содокладчики провели встречу с представителями фракции НС "Гражданский договор". Глава фракции Айк Конджорян подчеркнул важность укрепления демократии в Армении, особо отметив, что упрочение демократических институтов является одним из важнейших приоритетов политического большинства. Депутаты коснулись избирательных реформ, оздоровления политической системы, а также становления независимой судебной системы.

Затем, содокладчики встретились с представителями фракции НС РА "Армения". Руководитель оппозиционной фракции Сейран Оганян коснулся 44-дневной войны и ее последствий. Оганян выразил убеждение, что на международных площадках следует озвучить, что война явилась посягательством на право народа Арцаха жить и творить на своей исторической родине. Было подчеркнуто, что азербайджано-турецкий тандем совершил преступления против армян Арцаха во время войны, применил запрещенное оружие и продолжает осквернять исторические и культурные ценности. Сейран Оганян счел недопустимым вторжение вооруженных сил Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, которое осуществляется в долгосрочных целях.

В свою очередь Киммо Кильюнен констатировал, что когда Армения и Азербайджан присоединились к Совету Европы, было ясно, что возможно только мирное решение. "Мы обеспокоены военной ситуацией и нарушениями прав человека", - сказал он.

Члены фракции коснулись демократических процессов в стране, вопросов свободы слова, недостатков в судебной сфере, изменений, внесенных в Избирательный кодекс. Арам Вардеванян, в частности, сослался на недопустимость возбуждения уголовных дел против депутатов оппозиции, посчитав это нарушением депутатского права на неприкосновенность. Он счел недопустимым внесение поправок в Избирательный кодекс непосредственно накануне выборов. Депутат выразил мнение, что, несмотря на внесение изменений в Избирательный кодекс, процедуры проведения избирательной кампании и финансирования партий не ясны.

Сегодня же европейские депутаты провели встречу со спикером парламента Армении Аленом Симоняном. Последний отметил, что в этом году исполняется 20 лет со дня вступления Армении в Совет Европы. Он придал большое значение сотрудничеству с Советом Европы, а также поддержке организацией процесса демократических реформ в стране. В этом контексте работа содокладчиков Мониторингового комитета получила высокую оценку. Председатель НС подчеркнул важность политической повестки дня демократических реформ, заявив, что наша страна и дальше будет двигаться в этом направлении.

На встрече обсуждались вопросы, касающиеся послевоенных реалий, демократии, прав человека и законодательных реформ в Армении. Особое внимание было уделено эффективному выполнению плана действий Армения-Совет Европы на 2019-2022 гг..

Собеседники коснулись необходимости возобновления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Они обменялись мнениями о работе журналистов в парламенте, коснулись парламентской системы правления, а также текущего состояния парламентского формата правительство-оппозиция.