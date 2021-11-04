Четверг, 4 Ноября 2021 16:21

АрмИнфо.Послы США в Армении, Грузии и Азербайджане Линн Трейси, Келли Дегнан и Ли Литценбергер, а также главный советник по переговорам по Кавказу Эндрю Шофер, заместитель помощника Вашингтонского офиса USAID Александр Соколовски и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрика Олсон приняли участие во встрече руководителей региональных миссий, организованной посольством США в Ереване.

"В прошлом году мы не смогли провести это мероприятие из-за COVID-19, но мы были рады возобновить эту давнюю традицию и собраться с нашими коллегами из региона и Вашингтона для обмена идеями и информацией. Перед тем, как COVID-19 прервал это ежегодное собрание, посольство США в Баку и посольство США в Тбилиси организовали региональные встречи главы миссии в 2019 и 2018 годах соответственно.

Приближаясь к 30-летнему юбилею установления дипломатических отношений с Арменией, Грузией и Азербайджаном, мы подчеркиваем нашу приверженность укреплению наших партнерских отношений и обеспечению более безопасного, стабильного и процветающего будущего для народов региона", - говорится в сообщении посольства США в РА